Sálvame Carlos Enrique Carmona, el torero que ha encandilado a Chabelita «Nos estamos conociendo, estamos saliendo», declaró el novillero a «Sálvame» a través de conversación telefónica

Las constantes polémicas que ha protagonizado Chabelita Pantoja la han convertido en el personaje del corazón más buscado. Actualmente no se sabe bien cuál es la relación que la hija de Isabel Pantoja con su exnovio de Omar Monter, puestras la estrecha relación que Chabelita mantuvo con Asraf Beno en«Gran Hermano VIP», el cantante llegó a la casa de Guadalix de la Sierra dispuesto a romper definitivamente su vínculo con Pantoja y así fue. «Nuestra relación está rota. Mi abuela, que ha visto todas las imágenes y ve el programa, me ha dicho que ni la hable, que como si no existiera. Y mi abuela para mí es Dios, así que si Isa la hace daño también me lo hace a mí», explicó.

Ayer por la tarde en «Sálvame» se desveló la identidad del nuevo amor de la hermana de Kiko Rivera. El chico en cuestión se llama Carlos Enrique Carmona (Madrid, 1989, hijo de Lázaro Carmona)y es torero. En la foto que enseñó Kiko Hernández se le puede ver cómo el novillero coge a Chabelita en hombros. El colaborador asegura que la imagen fue publicada en las redes sociales del joven a los pocos días de salir de la casa. «Si dice que me echa de menos, irse a torear con otro no está bien», dijo Omar con cierta tristeza, que ayer acudió como invitado especial al programa. Por su parte, Hernández asegura que los jóvenes ya han estado en discotecas y en cines juntos. Por su parte, María Patiño saltó para contar que una amiga suya les vio juntos paseando por la calle en la tarde de ayer.

Esta tade en el programa del corazón por excelencia, Kiko Hernández ha asegurado que se conocieron el jueves pasado y ya se han visto cinco veces. «Sálvame» se ha puesto en contacto con el joven torero para confirmar la relación. «No sé quién ha filtrado nada pero vamos que yo tendré que hablar con Isa», y confesó que «nos estamos conociendo, estamos saliendo», unas declaraciones que han dejado atónitos a los colaboradores.

Por su parte el joven se ha defendido en su perfil de Instagram negando su relación con Chabelita: «Quiero comunicarles a todos ustedes que es falso que tenga una relación con Isabel Pantoja! Cualquier mensaje que digan que confirmo que es mi novia es falso. Simplemente hemos sido amigos», escribe indignado en la red social, donde adjunta una imagen de la página web de la cadena de televisión.

El novillero ya fue noticia en este medio el pasado mes de agosto cuando, en busca de una oportunidad, quiso saltar al ruedo de Las Ventas. «El espontáneo que quiere ser torero saltó con su muleta, pero la policía se lo llevó por el callejón», escribió ABC aquel día.