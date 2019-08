Sálvame Las «comprometedoras» imágenes de Edmundo Arrocet con otra mujer Son muchos los rumores que desde hace meses ponen en duda la relación de María Teresa Campos con el humorista

Son muchos los rumores que desde hace meses ponen en duda la relación de María Teresa Campos con su pareja, Edmundo Arrocet, aunque lo cierto es que es un romance que lleva años dado mucho de qué hablar. Este verano esas habladurías han cobrado más fuerza todavía, con motivo de la larga temporada que el humorista ha pasado fuera de España.

En pleno ojo del huracán, Arrocet aterrizaba en nuestro país hace unas semanas y la presentadora acudía a recogerle al aeropuerto, evitando ambos a los medios de comunicación, en lo que se ha interpretado como un intento de acallar los rumores. Además, Terelu Campos y Carmen Borrego salieron en defensa de su madre, y pedían respeto a su privacidad.

Pero esta semana el humorista, que había guardado un silencio sepulcral sobre la supuesta crisis con María Teresa, concedía una entrevista en exclusiva para la revista «Semana» en la que se pronunciaba sobre sus supuestas infidelidades y el ditanciamiento en los últimos meses: «No me he peleado con Teresa por nada. No sé por qué hablan de infidelidades. Supongo que porque les sale gratis, pero yo no me enfado porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber hecho absolutamente nada».

Las imágenes de la discordia

Esta tarde desde el programa de «Sálvame» anunciaban que, durante su emisión, enseñarían unas fotografías realizadas por el paparazzi Gustavo González hace unos años (cuando la pareja ya había empezado su relación) en las que Bigote Arrocet aparecería en una actitud comprometedora con otra mujer, Gema Serrano, que acudía como como invitada al plató. De esta forma, se pondrían en entredicho las palabras del humorista, que asegura que nunca ha sido infiel a la presentadora.

Según la versión de la invitada a «Sálvame», de Gustavo González y del hijo «bastardo» de Edmundo, tal y como él mismo se hace llamar, Serrano y el humorista se habrían estado viendo en reiteradas ocasiones en su «pisito de soltero» e intercambiando numerosos mensajes telefónicos. «Yo tengo una relación con Edmundo. Íntima, no. ¿Solo hay más que verme, no? No es prepotencia», aseguraba la mujer.

Finalmente el programa ha decidido no emitir las imágenes por un suceso que ha tenido lugar a lo largo de la tarde, tal y como aseguraba Kiko Hernández, pero sí lo harán pronto, asegura. En cualquier caso, con el fin de ilustrar lo que habrían aportado las instantáneas, han publicado una especie de retratos robot que son fieles a las imágenes, según informaba también el colaborador. En ellas, aparece el humorista observando a Gema Serrano a la salida de su apartamento en una de sus visitas.

Por el momento, ni Bigote ni María Teresa se han pronunciado al respecto, pero sus excompañeros de «Mediaset» aseguran que si no ha sido hasta ahora cuando han sacado a la luz las imágenes es porque hasta hace muy poco tenían «serias restricciones» a la hora de tratar el tema.