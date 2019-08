Sálvame Laura Fa, rota de dolor al hablar de su cáncer de tiroides La colaboradora ha relatado, entre lágrimas, uno de los momentos más difíciles de su vida

ABC Madrid Actualizado: 20/08/2019 21:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Laura Fa está atravesando unos días complicados a nivel profesional. La colaboradora de «Sálvame» se enfrentaba la semana pasada a Kiko Matamoros, con quien ha protagonizado una gran bronca, tras haber puesto en duda la enfermedad por la que le han operado. Según la televisiva, el exmarido de Makoke exageró en su entrevista para generar mayor interés.

Después de unos días de vacaciones, Laura ha regresado aparentemente tranquila a su cita habitual con el programa estrella de las tardes, pero un comentario de Kiko Hernández ha hecho que abandonara el plató por unos minutos. «Laura no se va a ganar el sueldo de este día, parece que no está», decía sin mala intención aparente. Pero la colaboradora, que no atraviesa su mejor momento a nivel anímico, no se lo ha tomado nada bien.

«He estado muy tranquila con lo de Matamoros pero llevo muy mal la presión y que me presionen. Es algo que tengo dentro de mí y no se cómo explicarlo y me cuesta mucho y es un trauma que tengo. Tuve un cáncer de tiroides con 28 años», confesaba la periodista, a su vuelta al plató, sin poder contener las lágrimas.

«Cuando me lo detectaron solo pensaba en mis padres y ahora en mis hijos (...) Hasta entonces no sabía ni que existía ese tipo de cáncer», explica Laura Fa en un libro en el que participó, junto a otras personas, contando su testimonio. El objetivo de dicha publicación es aportar positividad a personas que están luchando contra la misma enfermedad.

«Para mí es difícil porque sé que mi madre está viendo la tele», decía, visiblemente incómoda al hablar sobre el tema. Sus compañeras Mila Ximénez y Lydia Lozano no podían evitar emocionarse con el relato de su amiga y compañera.