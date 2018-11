Sálvame contraataca tras la acusación de David Bisbal Esta tarde en «Sálvame» se ha emitido la llamada al completo en la que se pude comprobar como se identifican antes de comenzar, dejando claro que en ningún momento la madre del cantante fue «engañada»

Ayer por la tarde María Ferre, la madre de David Bisbal concedió una entrevista telefónica con «Sálvame». En ella arremete duramente contra su exnuera, Elena Tablada, tras la exclusiva publicada en «¡Hola!» la semana pasada en la que no dejaba en muy buen lugar al almeriense. «Es muy triste que exista esta guerra, pero he tenido que decir basta», explicaba. Por si fuera poco, Tablada aseguraba que ni la familia de Bisbal ni el mismo cantante se portaron bien con ella cuando se quedó embarazada: «Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y de todo su entorno, no me gustó. En mi embarazo, si no llega a ser por mi hermana, hubiese estado completamente sola. Él estaba de gira o viajando. Mi parto creo que fue el momento en el que más sola me he sentido en mi vida».

«Nadie estaba de promoción cuando estaba en estado, se fue a Miami porque quiso y yo fui a visitarla. De hecho a mi hijo le pusieron una cama al lado de Elena en el hospital», explica la madre del cantante en relación a lo que dice la modelo de cuando estaba embarazada. Cuando le preguntaron sobre su mala relación con Rosanna Zannetti, la madre del cantante respondió con rotundidad: «No dejo de ver tonterías que se dicen...¿cómo podéis saber eso?».

Ayer por la noche el cantante atacó al programa durante la gala People In Red organizada por la Fundación Lucha contra el SIDA, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Mientras su representante intentaba llevárselo del photocall para que dejase de dar declaraciones, él le decía: «No, déjame terminar». «Mirad, sabéis que de mis asuntos personales yo no hablo. Ahora, bien tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre. Una persona mayor que no está al cien por cien, porque todo este tipo de cosas le supera y eso no está bien y lo sabéis», comenzaba diciendo el cantante. Y proseguía: «Si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música como ya he dicho. Me entendéis. Entonces, mi madre se merece un respeto. Ha recibido más de cien llamadas perdidas. Y habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir de mí, que es dar unas declaraciones porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto. Nada más».

Esta tarde en «Sálvame» se ha emitido la llamada al completo en la que se pude comprobar como los trabajadores del programa se identifican antes de comenzar la conversación, algo muy alejado a lo que dijo ayer Bisbal. Sin embargo Telecinco ha querido disculparse si alguna de las declaraciones han podido ofender al cantante a pesar de que la conversación es completamente legal y en ningún momento fue «engañada», tal y como aseguró el almeriense.