El hijo de Makoke, «okupa» en la que fue su casa con Matamoros mientras este vive en un hotel Esta tarde visitó el plató de «Sálvame» para defender a su madre Makoke ante las constantes críticas de los colaboradores

La familia formada por Kiko Matamoros y su expareja Makoke era una de las más mediáticas del panorama nacional. Junto con sus hijos Diego Matamoros como Laura Matamoros saben ya moverse por los platós de televisión. De hecho, la propia Laura Matamoros ganó «Gran hermano VIP» y quedó tercera en «Supervivientes», mientras que Diego solo ha acudido a Honduras para visitar a su hermana. Pero no son los únicos que han aparecido en televisión. La única hija en común de Kiko Matamoros y Makoke, Anita Matamoros, hace unos días celebró su decimoctavo cumpleaños y ya aparece como una de las influencers más seguidas de nuestro país. Por parte de Makoke, su hijo Javier Tudela, que compartió casa con Laura, cada vez es más asiduo en los platós de televisión en los programas del corazón.

Esta tarde visitó el plató de «Sálvame» Javier Tudela para hablar de la participación de su madre en «Gran Hermano VIP». «Creo que está haciendo un buen concurso». Paz Padilla le preguntó sobre el hecho de que la modelo solo hable en la casa de su relación con Kiko Matamoros, a lo que su hijo la defiende: «Llevaban 20 años juntos y tiene una espina clavada y reciente y es normal que hable de eso», afirma.

Con respecto a la supuesta mala relación de Javier con el que fue su padrastro, Kiko Matamoros, el joven asegura que no existe: «Yo no tengo inquina con Kiko. Al principio había más distancia y estábamos más separados pero ahora tenemos una relación muy cordial», y sobre las declaraciones que el colaborador hizo hace algunas semanas de que estaba acabando con su bodega, el joven se ríe: «Me gusta el vino y bebo vino, me da igual la intención con la que lo dijo».

La gran polémica del momento es la casa que compartína la exapareja. Cuando Makoke entró en la casa Javier Tudela se mudó a vivir a la mansión. «Mi madre no sabía si iba a durar una semana, quince días o dos meses», por lo que Kiko Matamoros tomó la decisión de irse de la casa y actualmente se aloja en un hotel. «No me parece bien que tú estés en la casa organizando fiestas día sí y día también sabiendo que Kiko está viviendo en un hotel», le espeta Kiko Hernández al joven.