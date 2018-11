Sálvame La imperdonable traición de Chabelita a Isabel Pantoja El equipo de investigación del programa ha contactado con la exmujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, quien ha asegurado que la joven y la expareja de la tonadillera siguen en contacto

ABC

Que Chabelita es la «oveja negra» de su familia no lo niega nadie. La pequeña del clan solo tiene buena relación con su prima Anabel Pantoja y varios altibajos con su hermano Kiko Rivera. Con su madre es con la que más problemas tiene pues sus personalidades chocan muchísimo.

Justo antes de que la joven entrase en «Gran Hermano VIP» concedió una polémica entrevista con Mila Ximénez en la que reconocía que antes de entrar al reality que no llamó a su madre para despedirse, antes de soltar algunas perlitas como «A mi madre le he dado todo. Hasta dinero», «El conflicto con mi madre empezó porque no quería que fuera a ningún sitio, que me quedara en Cantora. Me ha hecho ser más insegura» o «Ahora veo a mi madre como que está más en las manos de otra gente. Hay momentos en los que me da vergüenza hablar con ella».

Sin embargo cuando Chabelita salió del concurso, madre e hija hicieron las paces y ahora su relación está mejor que nunca. Quizás hasta esta tarde pues en «Sálvame» han desvelado una impresionante traición por parte de Chabelita a su madre Isabel Pantoja. El equipo de investigación del programa ha contactado con la exmujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, quien ha asegurado que la joven y la expareja de la tonadillera siguen en contacto. «Julián la sigue queriendo mucho y ella también le quiere. Era tan solo una cría cuando su madre mantuvo una relación amorosa con el exalcalde, por su parte él tenía una carencia por sus hijas (por decisión propia) y se volcó con ella», comenta Maite.

Por su parte, Chabelita en las entrevistas que ha concedido siempre ha asegurado que la época en la que su madre salía con Julián y vivían en Marbella «fue la época más feliz de mi vida». «Una vez mi madre y Julián estaban enfadados y él estaba con Fosky [el chófer] y Pepi [Valladares, asistente de isabel y mujer de Fosky] en La pera y le pedí a mi madre ir a verle. Me llevaron y fui», confesó en una entrevista reciente.

A esta información la sobrina de la tonadillera ha saltado como una furia para defender a su prima: «Eso es mentira, quiero pruebas» y explicó que estaba hablando en ese momento con Chabelita y que «jamás ha vuelto a tener contacto ni con Julián ni por teléfono ni en persona». Por su parte los colaboradores piensan que la joven dice eso porque son declaraciones públicas y tiene que posicionarse del lado de su madre a pesar de que siga teniendo cariño al expolítico.

A día de hoy, casi diez años de la ruptura entre la tonadillera y el excaldalde marbellí, parece que la pequeña de los Pantoja seguirán en contacto pese a ser el hombre que más daño ha hecho a su madre.