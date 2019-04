Sálvame Kiko Matamoros y Makoke llegan al límite con una brutal pelea La expareja ha protagonizado un nuevo desencuentro tras conocerse que el colaborador le ha traspasado su deuda millonaria con Hacienda

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke ha llegado hasta límites insospechados. Tras meses intercambiando insultos y acusaciones en platos y revistas, el colaborador ha dado el golpe más duro a la madre de su hija Anita.

Ayer mismo se conocía la noticia de que Matamoros había conseguido implicar a su exmujer en su deuda millonaria. De esta manera, la televisiva debería al fisco la cantidad exacta de 1.137.400,08 euros. «No voy a hacer ninguna declaración al respecto», declaró ella a la revista «Semana».

Sin embargo, no ha sido este tema el que ha hecho estallar, como nunca, una brutal bronca entre ambos en «Sálvame». Sí lo ha sido Javier Tudela, hijo de la televisiva, por las declaraciones que hizo el otro día en defensa de su madre. Matamoros se ha burlado de él y ha dicho que tiene la objetividad donde el cerebro, «de vacaciones».

El padre de Laura Matamoros acusa al hijo de su ex de degrdarle por algo por lo que ya se ha disculpado: «Dice que te he insultado dos veces, es cierto y te pedí perdón, y tu hijo no tiene la capacidad de entender que la primera que atacó fuiste tú». «Lo mío fue una reacción lógica, tu hijo le perdona a su padre todo lo que ha hecho contigo porque tiene que ir 15 días a mojarse el culo en el barco de papá», ha añadido ante el enfado de la televisiva.

Makoke ha argumentado que en esta batalla ella ha jugado limpio, pero su ex no opina lo mismo: «Cuando yo digo que he jugado limpio es que he jugado limpio y significa ser honesto con tu verdad, no filtrar cosas, decir una cosa en privado y otra en público». En este momento ella ha perdido los nervios: «¿¡En qué he mentido?! ¡Dime una cosa!». "En todo, estás manipulando y retorciendo la verdad, le ha acusado él.