Llevaban 26 años de convivencia pero aún así, y pese a que Miguel Bosé es uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, se desconocía la relación que mantenía con Nacho Palau. En las casi tres décadas de amor la pareja ha conseguido guardar con recelo su intimidad. No fue hasta el pasado mes de octubre cuando se ha hecho pública su relación tras poner fin a su noviazgo. Fue el propio Palau quien lo desveló a través de un comunicado que habían decidido tomar caminos diferentes y anunciando que había emprendido acciones legales contra el cantante «para la defensa y protección de sus intereses y de sus cuatro hijos menores».

Desde ese momento muchos son los rumores que han surgido en torno a la pareja. Los medios de comunicación se empeñaban en buscar a un culpable y a los días terceras personas.

Los medios comenzaron a especular que el cantante había olvidado a su ex de la mano de un joven actor mexicano de 22 años. Juanpa Zurita conoció al artista cuando le pidió que colaborase en su proyecto benéfico «Love Army Mexico», que tiene como objetivo ayudar a la reconstrucción de casas destruidas por el terremoto que asoló al país en septiembre del año pasado. Fue el 8 de octubre de 2017 cuando la pareja colgó su primera imagen en redes sociales, durante el concierto solidario organizado por Zurita y que tenía como invitado especial a Miguel Bosé. Sin embargo no fue hasta la ruptura con Palau cuando se comenzó a especular con una supuesta relación entre el cantante y el actor. Poco duró la noticia pues a los pocos días se desveló que el joven mantenía una relación sentimental con la modelo californiana Carmella Rose.

Por su parte, a Palau también le han emparejado con otro hombre tras su ruptura del cantante. Un escultor con el que supuestamente trabajaba. Tanto a Nacho como a Miguel le han ofrecido hasta 130.000 euros por una entrevista, sin embargo ninguno de los dos está dispuesto a hablar.

Esta tarde en «Sálvame», Kiko Hernández ha confesado que ha intentado ponerse en contacto con Palau y este se niega a responder a sus llamadas, sin embargo el colaborador se quejó de que enviaba a sus amigos íntimos a hablar con él en vez de dar la cara. «No me vale el doble discurso de Nacho que por una parte defiende su silencio y por otra envia a sus amigos a contarme lo malo de Miguel Bosé», ha criticado.

Belén Esteban ha asegurado que el cantante está muy enfadado con todos los medios del corazón por todo lo que se está hablando. Que se están filtrando cosas que no son verdad como por ejemplo que «Nacho no tiene pareja» y cue cuando venga a España será para repartir denuncias. «A pesar de que en México se están publicando muchísimas cosas como aquí, las leyes no son iguales», asegurando que por ejemplo atacar el derecho a la intimidad de un personaje famoso tiene una pena mucho menor que en nuestro país, por lo que «se permiten el lujo de decir de todo», concluye.