Miriam Sáncez, ex de Pipi Estrada, lleva años alejada de los focos: no concede entrevistas pagadas ni acude a los platós de televisión. La exconsejera del amor de «Mujeres y Hombres y Viceversa» se recluyó en su casa y se centró en su hija, fruto de su relación con el periodista, y apenas se conocen detalles sobre su vida actual.

Sin embargo, la exactriz porno, más conocida como Lucía Lapiedra, volvía a acaparar las miradas hace apenas unas semanas tras mostrar en sus redes sociales su nuevo aspecto, después de haber ganado unos kilos, y anunciar una inminente y radical operación estética. Unos días más tarde, tanto Miriam como Pipi -con quien parece que aún mantiene una buena relación- compartían las impresionantes imágenes a su salida de quirófano.

¡Chicos, aquí me tenéis! Soy yo justo al finalizar la cirugía que me he realizado esta misma mañana. ¿Qué os parece el resultado? Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista!



