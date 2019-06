Sálvame El novio de Dakota se pronuncia sobre su supuesta infidelidad El joven habría sido infiel a la televisiva con una chica que contactó directamente con él

Dakota se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de «Supervivientes». Hasta el momento apenas se tenía constancia de detalles de su vida salvo lo que se había visto en el programa de «Hermano Mayor», en el que se dio a conocer.

El paso de la joven por el concurso de supervivencia ha hecho que su popularidad se dispare y los medios comiencen a interesarse por su vida privada. Hace unos días, empezó a circular una información que señala que su novio, Rubén, le habría sido infiel mientras ella se encontraba en la isla, una noticia de la que los medios no tardaron en hacerse eco.

Tras salir a la luz el rumor del supuesto engaño con una joven que se puso en contacto directamente con él, la familia de la concursante se mostró enfadada y expuso unas declaraciones a partir de las cuales se podía deducir que la relación de los padres de Dakota con el novio de su hija no era del todo buena.

Ante las acusaciones recibidas, Rubén habló en «Sálvame» para defenderse y dejar claro que no ha tenido nada con nadie durante el concurso de Dakota en el programa: «Yo no sé quién es la tía esa. Me habló una chavala, pero no la conozco de nada». «La tía esa me hablaba, pero me di cuenta de eso y no hablé más con ella. Dakota es mi pareja, la quiero y voy a estar con ella todo lo que pueda», añadía.

En el momento que el joven expuso su defensa parecía dolido y afectado. Sin embargo, tendrá que ser Dakota quien juzgue la situación y crea a su novio al salir del concurso.