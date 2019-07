Sálvame Nuevo disgusto familiar para Belén Esteban La colaboradora se ha sincerado sobre el estado de salud de su madre, Carmen Menéndez

Belén Esteban atraviesa el que seguramente sea uno de los momentos más felices de su vida. Tras las idas y venidas amorosas de la colaboradora, por fin ha encontrado al amor de su vida, Miguel Marcos, con quien se dio el «sí, quiero» el pasado 14 de junio en la finca «La Vega del Henares». Allí, disfrutaron de una emotiva ceremonia y una gran fiesta en la que estuvieron rodeados de cerca de 300 ionvitados.

Pese a lo elevado de la cifra, la «princesa del pueblo» aseguró que las personas que les acompañaron en un día tan emocionante eran quienes ellos querían que estuvieran allí. La de Paracuellos, no obstante, los días previos a la boda, no podía evitar acordarse de «los que ya no están» y no podrían disfrutar de su ansiada boda, como su padre y su abuela.

También salió a colación el nombre de su hermano, Juan Pedro, que días antes de la celebración tuvo que ser ingresado a causa de la fibromialgia, enfermedad que padece. Pero esta situación no fue la única que inquietaba a la colaboradora los días previos al enlace, Y es que, la salud de su madre, Carmen Menéndez, fue una gran preocupación ya que últimamente ha sufrido algún que otro susto.

Pero pese a que toda la familia pudo disfrutar finalmente de la gran celebración, Belén Esteban confesaba ayer en el plató de «Sálvame» que está de nuevo preocupada por su progenitora. «Quiero mandarle un beso muy fuerte a mi madre, que la han operado hoy de cataratas», decía emocionada.

A pesar de que se trata de una operación sencilla, no ha dejado de preocupar a sus familiares, que se encuentran alerta por sus continuos achaques de salud.