Este fin de semana, Miriam Sánchez explicó en «Sábado deluxe» por primera vez toda la verdad sobre estos últimos años alejada de la televisión, desvelando el infierno que ha vivido. Confesó que ahora es «una mujer renovada» pero que está viva por su genética. «Otra persona con otra genética se hubiera ido», desvelando así con bastante nervio y crudeza sus adicciones: « He sido adicta a la cocaína durante 8 años. He estado a punto de hacer muchas tonterías», confesó. Unas declaraciones que hicieron llorar a las compañeras que estaban haciéndole la entrevista, entre ellas, María Patiño.

«Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él me daba atracones de comida y lo vomitaba, porque sé que no le gustaba, por eso caí en la bulimia», aseguró Miriam en referencia a su esnovio, Cristo Vivancos.

Cristo Vivancos - Instagram

El bailarín forma parte de la compañía española de danza «Los Vivancos», integrada por los hermanos Aaron, Elías, Cristo, Judah, Joshua e Israel. Esta tarde, Paz Padilla ha leído en directo en «Sálvame» un comunicado enviado por el artista en el que aseguraba que «en los 5 años que pasamos juntos jamás la juzgue por su aspecto, nunca la obligué a hacer dieta ni ayuno», añadiendo que «nunca me fijé en su peso». Además, explicó que a pesar de que él siempre ha tenido que someterse a una estricta dieta pues «nuestra preparación es de deportista de élite», tanto él como sus hermanos «sentimos un enorme respeto por los derechos de la mujer». Y tras ver el programa de «Sábado Deluxe», Cristo finaliza confesando que «me apenan las dificultades que ha pasado y me alegra ver que está en proceso de recuperación. Mi mensaje es que le deseo lo mejor siempre. Espero que la vida le sonría y que aunque nuestra relación no pudo ser, le deseo lo mejor».

Unas líneas muy aplaudidas por los colaboradores de «Sálvame», que tras esto han recordado cuando Miriam dijo que su profesión como actriz porno le había pesado mucho: «Haber sido Lucía Lapiedra pesa. Las redes sociales ahora me quieren mucho pero entonces me dijeron cosas muy feas». Como consecuencia, Miriam Sánchez engordó hasta 14 kilos siendo también adicta al alcohol y los ansiolíticos, llegando a extremos de consumo muy graves.

Poco más de una hora después, ha sido la propia Miriam la que ha querido responder al comunicado a través de un mensaje en su perfil de Twitter. «Sí me hacias dieta y ayuno!! Sí! Y me debéis 50.000 euros en promociones. Salid de puntillas. Rachimuris», ha escrito la televisiva mencionando a su exnovio.