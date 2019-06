Sálvame Sale a la luz una segunda versión (menos idílica) de la historia de amor entre Isabel Pantoja y Paquirri Acusan a la tonadillera de «edulcorar los inicios de su relación con Paco y cambiado deliberadamente la historia para hacerla de película»

Isabel Pantoja protagonizó uno de los momentos televisivos que marcarán la historia de Telecinco. Durante su participación en «Supervivientes», la tonadillera recordó su historia de amor con el torero Francisco Rivera, conocido popularmente como«Paquirri».

Todo comenzó un 26 de mayo de 1980, cuando el torero José María Manzanares la invitó a una de sus corridas y donde conocería a su futuro marido y el hombre de su vida. Tal y como relató la propia protagonista, gracias a Manuel Gallardo, fotógrafo de la revista «¡Hola!», se pudo propiciar el encuentro entre ambos. El reportero llevó a la tonadillera hasta la puerta de la habitación del hotel en donde descansaba «Paquirri» después de la faena. «Esa cara no se podía aguantar. Moreno, con esos ojos, con esa camisa de seda natural con anclitas, que todavía la tengo... y tenía unas fotos de sus hijos en la mano», narró Isabel Pantoja visiblemente emocionada.

«Tú eres la Pantoja», le dijo el torero nada más abrir la puerta, algo que la artista quiso matizarle: «Si te da igual, Isabel». «Eres muchísima más guapa que en la tele», continuó el torero. Tras la presentación inicial, la cantante explicó que había ido para felicitarle por su éxito en la plaza de toros. «Al día siguiente fue a buscar a una amiga en común para saber dónde vivía. Fue directamente a la oficina de mi representante y pidió la lista de las galas que iba a hacer para ir a verme. Fue muy bonito, y así estuvimos un año, hasta que en la gala en Madrid, en el Windsor, que me dio un beso en la cabeza», recordó Isabel Pantoja sobre sus inicios sentimentales.

Sin embargo, el amor no le duró mucho. El 26 de septiembre de 1984, Francisco Rivera moría de camino al hospital después de una grabe cogida en plena faena. «A mi me partió en dos. Le decía "hazlo por los niños, hazlo por ti, hazlo por mi" y me decía "prince —de princesa, como le llamaba de forma cariñosa—, no te preocupes que no lo voy a hacer". Pero en el momento en el que toreaba se olvidaba de todo y salía a ser el mejor, como fue». Isabel Pantoja reconoce que todavía conserva todos los objetos personales y afirmó que le hizo una promesa: «Me moriré siendo tu viuda», y piensa cumplirla fielmente. «Fue la historia de amor más bonita que te puedas imaginar. Y lo bueno dura poco. Era tal felicidad y era tan perfecto todo. Y todo en la vida no se puede tener. Yo la he tenido, lo he vivido. Ha sido la persona a la que más he querido y amado en mi vida».

Nueva versión

La historia de amor entre la cantante y el torero ha dado para llenar páginas y páginas del papel couché, sin embargo hasta esta semana nunca había sido narrada por ninguno de los protagonistas.

La revelación de la tonadillera ha emocionado a toda España, pero poco ha durado su versión pues esta semana se ha desvelado una nueva versión sobre esta idílica historia de amor. Tal y como han asegurado en «Sálvame» esta tarde, aquél día la tonadillera pidió que le presentaran al torero y nada más abrir la puerta, la cantante se sentó al borde de su cama para «hablar de sus cosas», una versión que dista mucho de lo que contó Isabel en la isla al asegurar que ella en ningún momento «cruzó la puerta de la habitación». Acusan a la tonadillera de «edulcorar los inicios de su relación con Paco y cambiado deliberadamente la historia de amor para hacerla de película».

Además, el reportero José Antonio León se puso en contacto con el periodista Manuel Gallardo y asegura que después de una larga conversación, le dio la sensación de que este «se arrepentía» de haberles presentado y que está profundamente «decepcionado con Isabel Pantoja». Asegura que el fotógrafo pide expresamente que « dejemos la memoria de Paco en paz y que le molesta que haya salido la historia y que lo haya contado la propia Isabel», antes de hacer hincapié en que «a los que les molesta es al entorno de Paco y no a Manolo».