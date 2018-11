Sálvame Salen a la luz unas fotos comprometedoras de Sofía Suescun y Kiko Matamoros Desde su divorcio, el colaborador acude casi todos los fines de semana a una conocida discoteca y se rodea de chicas jovencitas

Kiko Matamoros podría haber pasado página después de su divorcio de Makoke y tener una nueva ilusión. Al menos, así lo ha asegurado el programa «Sálvame».

Tras más de veinte años de relación, Matamoros y Makoke anunciaban hace cuatro meses su divorcio. En mitad del vendaval informativo, Makoke entró en la casa de «GH Vip» y desde ese momento, el colaborador no ha dejado de disfrutar de su tiempo libre, tanto que algunos seguidores llegaron a preocuparse por las actividades desempeñaba en su tiempo libre. Pero Kiko no ha estado solo en todo este tiempo.

Hace unas semanas reconocía que «se lo está pasando muy bien», y es que según aseguraba María Patiño acude casi todos los fines de semana a una conocida discoteca y se rodea de chicas jovencitas, entre las que se encontraba una chica famosa de 22 años iban a convertirse en todo un bombazo. Tras lo cual publicaron unas imágenes del colaborador en tono cariñoso con la también colaboradora Sofía Suescun. Tras ver las fotos Kiko aseguraba que era «guapísima», pero aclaró: «Lo único que hay es una amistad, es una chavala muy cariñosa y yo soy muy tocón», asegurando que entre los dos «no ha habido nada de nada».

El tiempo dirá qué hay entre ellos dos, si es algo más o solo una bonita amistad. Hasta la semana pasada Matamoros seguía acudiendo al plató de «GH VIP» para defender a su exmujer, última expulsada del concurso, quien confesó dentro de la casa que fueron las deslealtades de su marido lo que llevó al final de su relación.

Esta tarde ha acudido al plató de «Sálvame» el novio de Sofía Suescun, Alejandro Albala, para comentar sus impresiones sobre esta supuesta relación. «Me parece un poco raro todo porque Sofía a sus espaldas le pone verde», explica. «A mi me provoca risa toda esta situación porque estar con un tío de 62 me parece rarísimo», asegura ante la risa del resto de los colaboradores.

Sin embargo surgió una noticia bomba a mitad del debate pues algunos aseguraron que Kiko Matamoros estaba utilizando a Sofía Suescun para encubrir la verdadera relación que tiene con una mujer externa a la televisión.