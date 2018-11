Sálvame El «tongo» en la corona de Miss España de María Jesús Ruiz Esa edición fue la más polémica de la historia pues salieron testimonios del restro de concursantes que aseguraban que había tratos de favor y privilegios

ABC

Desde su paso por Miss España, María Jesús Ruiz Garzón, 35 años, ha compaginado su carrera sobre la pasarela y como imagen de varias marcas con su faceta televisiva. «Gracias al concurso pude dedicarme a lo que quería y lo que me gustaba», confiesó para ABC a principios de año. En aquel entonces se dedicaba a una agencia de eventos, a pesar de que el negocio le iba bien siempre quiso volver a la televisión: «En un programa bonito, en algo que fuera blanco y elegante», dijo en respecto a la carrera como presentadora que se ha forjado Eva González, Miss España un año antes que ella, en 2003, «la felicito porque yo creo que es el sueño de cualquier miss cuando se presenta». Y meses después su sueño se ha cumplido pues «Sálvame» ha contratado a la modelo como colaboradora diaria del programa.

María Jesús recuerdaba el concurso y el posterior año que pasó como Miss España con mucho cariño: «Ese año fue muy especial y conocí mucha gente que me hicieron vivir cosas muy bonitas», aunque aseguraba con pena que los años y la distancia no perdonan: «Los tres años de contrato tienes más contacto con tus compañeras, luego cada una hace su vida». La modelo siempre se ha mostrado a favor de este tipo de concursos de belleza puesto que «es una plataforma para las chicas que no tienen posibilidades de presentarse a una agencia de modelos», aseguraba en relación a su propia experiencia: «Yo vengo de una familia humilde de Andújar y mis padres no me podían pagar un desplazamiento a otra ciudad, por lo que la única posibilidad que tenía para cumplir mi sueño de ser modelo era apuntándome a un concurso de belleza». Sin embargo, no todo es maravilloso en el mundo de la moda, «tiene que haber personas que les den la mano y les aconsejen porque son muy jóvenes y, como yo, no están preparadas y pueden equivocarse muchísimo».

«Tongo»

Esta tarde se ha recordado el año en el que la ex miss España ganó la colora. Según los colaboradores esa edición fue la más polémica de la historia pues salieron testimonios del restro de concursantes que aseguraban que había tratos de favor y privilegios. «Si las chicas ponían un clavel en la puerta de su habitación era una señal de que en concursante estaba dispuesta a todo con tal de ganar la corona», asegura una fuente del programa. Unos favores y cruce de teléfonos que ponen en duda la legalidad de la corona de María Jesús Ruiz. De hecho a día de hoy, después de 14 años, su corona peligra pues hay un movimiento para destapar los trucos de la modelo.

Kiko Hernández acusa a la miss de tener favoritismo pues mantuvo una relación sentimental con uno de los fotógrafos del certámen, a lo que María Jesús se defiende con rotundidad: «Salí con él después de ganar y fueron dos paseos».