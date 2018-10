Sálvame Un torero, la nueva ilusión de Chabelita Pantoja «Si dice que me echa de menos, irse a torear con otro no está bien», dijo Omar con cierta tristeza cuando se enteró de la noticia

Chabelita es ahora mismo el rostro conocido español más mediático del momento. Las constantes polémicas que ha protagonizado la hija de Isabel Pantoja la han convertido en el personaje del corazón más buscado. Y por extensión a su pareja, Omar Montes.

Actualmente no se sabe bien cuál es la relación que ambos mantienen. Durante la última entrevista de Chabelita, Mila Ximénez le preguntó cuál era la situación sentimental en la que se encontraba antes de entrar en la casa de Gran Hermano VIP: «Se supone que entro soltera porque no nos hemos vuelto a hablar, pero no sé qué pasará», aseguró durante la entrevista. Sin embargo, «Sálvame» emitió el video de presentación de la joven en el concurso en el que asegura a Jorge Javier Vázquez que deja «una relación de un mes y medio».

Tras la estrecha relación que Chabelita mantuvo con Asraf Beno, Míster Universo 2018, participante de «Gran Hermano VIP», el cantante llegó a la casa de Guadalix de la Sierra dispuesto a romper definitivamente su vínculo con Pantoja y así fue. «Nuestra relación está rota. Mi abuela, que ha visto todas las imágenes y ve el programa, me ha dicho que ni la hable, que como si no existiera. Y mi abuela para mí es Dios, así que si Isa la hace daño también me lo hace a mí», explicó.

Esta tarde en «Sálvame» se ha desvelado la identidad del nuevo amor de la hermana de Kiko Rivera. El chico en cuestión se llama Carlos y es torero. En la foto que ha enseñado Kiko Hernández se le puede ver cómo coge a Chabelita en hombros. El colaborador asegura que la imagen fue publicada en las redes sociales del joven a los pocos días de salir de la casa. «Si dice que me echa de menos, irse a torear con otro no está bien», dijo Omar con cierta tristeza. Por su parte, Hernández asegura que los jóvenes ya han estado en discotecas y en cines juntos. Por su parte, María Patiño saltó para contar que una amiga suya les vio juntos paseando por la calle en la tarde de ayer.