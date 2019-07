Sálvame La vecina de Terelu Campos saca a la luz sus «trapos sucios» Una fiesta en casa de la colaboradora de «Sálvame» la noche de San Juan ha provocado quejas en su vecindario

Terelu Campos (53) celebró la noche de San Juan rodeada de amigos con una fiesta en la terraza de su casa que parece no haberle gustado demasiado a algunos de sus vecinos. Fueron varios los que se pusieron en contacto con «Sálvame» esta pasada semana para emitir sus quejas públicamente por el exceso de ruidos dentro del evento privado que organizó la colaboradora.

En concreto, Bernarda -a quien han apodado como la «vecina traidora»-, una mujer del vecindario que reveló al programa de «Telecinco» el estruendoso ruido que hizo que no pudieran descansar aquella noche debido a que la música estaba demasiado alta. Tras esta información, el programa asegura que la hija de María Teresa Campos y siete amigos más, entre los que se encontraba el también colaborador Kike Calleja, subieron al ático que posee la anfitriona en una urbanización privada de Aravaca (Madrid) y montaron tal juerga que estuvo a punto de llamar a la policía.

La «vecina traidora» ha asegurado en directo que el apartamento de Terelu se convierte en una auténtica discoteca por la noche y que no denunció a la policía porque lo único que quiere es «darle un toque de atención» porque en su casa quiere «tranquilidad».

Lo que sí que ha aportado han sido evidencias de la noche de «farra» de la televisiva: un vídeo que grabó desde su casa, situada al otro extremo de la urbanización. Según Bernarda, el jaleo era tal que llegaron a despertarle todos los ruidos y voces que se oían la madrugada del pasado 24 de junio alrededor de la una de la madrugada.

La supuesta vecina traidora no ha querido identificarse más allá de aportar su nombre. Sin embargo, Kike Calleja ha asegurado que saben quién es y que dentro de poco va a recibir noticias suyas. «No hubo fiesta, fue una cena y salimos un momento a la terraza porque había gente durmiendo en casa de Terelu, imagínate el ruido que podíamos hacer», ha relatado el íntimo amigo de Campos.

Al parecer la relación que la hermana de Carmen Borrego mantiene con sus vecinos no es del todo buena. La vecina ha explicado que las veces que se ha cruzado con ella por las zonas comunes no le ha dicho «ni hola» y que, además, nunca se ha dignado a invitarle a un simple café. «Si no me dice ni hola, cómo me va a invitar a tomar café», ha dicho.