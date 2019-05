Sálvame Las violentas discusiones entre Ylenia y Antonio Tejado acaban con su relación no se ha pronunciado al respecto y lanza mensajes a través de redes sociales: «Libre, quiero ser libre» o «Un clavo saca a otro clavo»

ABC Madrid Actualizado: 03/05/2019 09:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra Ylenia vivió un pequeño idilio con Antonio Tejado tras una noche de alcohol y fiesta en «GH Dúo», en la que ambos se dejaron llevar por la pasión.

Aunque a su salida, los concursantes no le dieron mayor importancia a esa noche, tanto la audiencia como los propios colaboradores del reality no han dejado de comentar una posible relación fuera de la casa. No fue hasta que la televisiva acudiese hace casi un mes a «Viva la vida» donde confirmó su idílio: «Hemos estado dos meses viviendo juntos, conociéndonos las 24 horas, los dos somos muy distintos a lo que podemos parecer, tenemos muchas cosas en común» y aseguró que Antonio «me aporta todo ahora mismo» y añadía: «Ninguno de los dos se esperaba que pasara esto, él también me lo ha dicho, ha surgido».

Ylenia y Antonio Tejado - Gtres

Un mes después se ha confirmado la ruptura de la pareja después de unas imágenes publicadas por «Sálvame» en las que mantienen una violenta discusión en la que de Benidorm lloraba y gritaba: «Eres un p* mentiroso, no te creo» y se marchaba indignada. Tras esto, Tejado y él se quedaban en el bar junto a dos mujeres «muy acaramelados» según revelaba una testigo de los hechos.

Ayer por la tarde el joven acudía al programa para asegurar que lo de las chicas en actitud cariñosa era totalmente falso añadiendo que «no tengo necesidad de dar explicaciones». Aunque lo que sí que ha confirmado es que con Ylenia ha vivido una relación «muy intensa» puesto que han convivido 24 horas al día y eso es lo que les ha quemado: «Nos apreciamos tanto que sabemos que nos va a ir mucho mejor como amigos». Pero Belén Esteban, colaboradora del programa y una de las mejores amigas de Ylenia, ha hablado en nombre de ella: «No está de acuerdo en cosas que se están diciendo».

Por su parte, la rubia más famosa de España no se ha pronunciado al respecto y lanza mensajes a través de redes sociales: «Libre, quiero ser libre» o «Un clavo saca a otro clavo», junto a imágenes en las que se la ve completamente feliz.