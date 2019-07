Sara Carbonero cumple su sueño: «Es un honor y una responsabilidad enorme» La periodista ha sido nombrada nueva embajadora de UNICEF por su constante labor de ayuda humanitaria

«Es un honor y una responsabilidad enorme. Estoy muy emocionada y feliz de poder seguir defendiendo activamente los derechos de los niños», así agradecía Sara Carbonero a la ONU su nombramiento como embajadora de UNICEF por el Comité Español.

La periodista ha cumplido uno de sus sueños por los que lleva trabajando desde 2017 cuando comenzó a participar en esta asociación sin ánimo de lucro. Ese mismo año viajó a Senegal para analizar los problemas a los que se enfrentaban los ciudadanos en su día a día. Allí vivió historias que le conmovieron y que le hicieron comprender que se necesitaba mucha ayuda para mejorar la calidad de vida de los más necesitados: «He sido testigo de cómo la ayuda llega y transforma la vida de los niños».

La modelo siempre ha estado dispuesta a viajar y poner su granito de arena en aquellos lugares afectados por la pobreza, aunque su reciente operación de urgencia -por la que tuvo que ser intervenida en un ovario- provocó que no pudiera asistir al último viaje que la organización había planificado. La mujer de Iker Casillas tenía previsto un viaje con UNICEF a Tanzania, primero en octubre y después en julio, pero por problemas de salud, tanto de ella como de su marido, no pudo acudir. «La vida quiso que en esta ocasión tampoco pudiera llevar a cabo un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo, como ya me pasó en octubre», ha contado en su cuenta de Instagram en una imagen en la que también agradecía su nombramiento, del que se ha enterado por teléfono.

La periodista se ha metido de lleno en el mundo solidario. Tras su viaje a Senegal también puso en marcha una campaña contra el bullying, además de colaborar con acciones para la ayuda a los niños afectados por el conflicto de Siria, de Yemen y refugiados en Bangladesh.