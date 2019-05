Sara Sampaio: «Tras el MeToo, en la moda se han marcado límites» La modelo portuguesa y «ángel» de Victoria’s Secret pisa la pasarela sin la presión de sus inicios

El ascenso al olimpo de las supermodelos es un camino tortuoso, demandante y solo apto para las que están dispuestas a levantarse después de tropezar. Hasta tres veces tuvo que presentarse Sara Sampaio (Oporto, 1991) al casting de Victoria’s Secret para poder desplegar sus alas. Nunca ha perdido de vista lo que le costó encaramarse a lo más alto, pero el paso del tiempo y la experiencia le enseñaron a aligerar la tensión y a pronunciar más a menudo el adverbio «no».

Recién aterrizada en Madrid, procedente de Nueva York, recibe a ABC en el Hotel Heritage para presentar la colección Otoño-Invierno 2019/2020 de la marca española de calzado Xti. La modelo portuguesa repite como imagen de la marca, con la que se estrenó la pasada temporada como nuevo rostro de campaña, siguiendo la estela de anteriores modelos de renombre internacional, como IrinaShayk y Alessandra Ambrosio.

No es Sara Sampaio una mujer de verbo fácil. Le cuesta abrirse ante su interlocutor, pero en todo momento combate su timidez con unas formas delicadas y exquisitas. El pasado lunes, la joven se estrenó en la noche por antonomasia de la extravagancia, la gala MET. «Era mi primera vez. Siempre soñé con ir y la verdad es que fue muy divertida, no me defraudó. Llevé un vestido de dos piezas superpuestas, firmado por el diseñador August Getty Atelier, maravilloso».

Las medidas de infarto de la maniquí contrastan con su vicio por la comida basura -le pierden las hamburguesas y los batidos de Shake Shack - y ella misma confiesa que aterrizó en el mundo de la moda un poco por casualidad. Cuando llegue el momento de apearse de las pasarelas su intención es reinventarse como actriz. Porque detrás de su profesión subyace un lado menos glamuroso. «Pasas mucho tiempo sola. A diferencia de los actores o músicos que siempre viajan en grupo, nosotras lo hacemos por nuestra cuenta. Al final trabajas con gente extraña todo el rato». Cuando sale a colación el movimiento «MeToo» y cómo ha modificado la industria del cine, confiesa que ella también ha vivido algunos momentos desagradables. «He pasado por situaciones incómodas, pero siempre he sido muy franca y sincera conmigo misma, incluso si eso me cuesta un puesto de trabajo. Estoy en un punto de mi carrera en el que tengo mucha más voz y capacidad de decisión que al principio, un momento en el que me puedo permitir el lujo de decir no a un trabajo o rechazar una oferta. Pero al principio te ves más obligada a decir a todo que sí, no quieres decepcionar a nadie».

La modelo confiesa que las cosas ha cambiado tras este movimiento, pero sostiene que aún queda mucho por hacer. «La gente ahora en la moda tiene más cuidado, se han marcado límites, pero no porque piensen que lo que pueden hacer está mal sino porque no quieren meterse en problemas».

No le teme al paso del tiempo ni a envejecer. «Es algo de lo que no se puede escapar, pero yo sé que no solo dependo de mi físico para triunfar y tener una carrera. Soy mucho más que mi apariencia».

Con una legión de más de 7 millones de seguidores en Instagram, ha aprendido a no dejarse llevar por la dictadura del like. «Me estoy cansando de las redes sociales. Trato de que no me afecten las críticas y si alguien se pasa lo bloqueo porque yo nunca iría a un sitio público a hablar mal de nadie». Entre sus proyectos a largo plazo figuran la maternidad y trabajar algún día con Angelina Jolie.