Sarah Jessica Parker confiesa que sufrió acoso sexual La intérprete ha asegurado que tuvo que lidiar con comportamientos inapropiados por parte de un reconocido actor de cine

ABC Madrid Actualizado: 09/07/2019 19:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En plena era del «Me Too», Sarah Jessica Parker ha hecho una confesión que ha aumentado aún más la indignación. El pasado jueves, la actriz explicó en el programa «Fresh Air» que en uno de sus proyectos tuvo que decirle a los productores que dejaría de trabajar si volvía a sentirse incómoda con el comportamiento inapropiado de uno de sus compañeros.

La protagonista de «Sexo en Nueva York» no reveló la película en la que estaba trabajando cuando ocurrió el incidente, pero dijo que su agente le compró un billete para irse de la ciudad donde estaba grabando por si acaso la situación no mejorara.

La intérprete, durante su intervención en el programa, expresó cómo se sintió en ese momento tan desagradable de su vida: «Creo que no me importó lo evolucionado o moderno que me pareciera el proyecto. No me sentía en la posición, no importaba cuál era mi rol en el escenario, no me sentía tan poderosa como el hombre que se estaba comportando de manera inapropiada conmigo».

Parker dijo que siempre contó con el apoyo de su mánager, quien se encargó de comunicar a los productores que la estrella de cine dejaría la producción si seguía sintiéndose así de incómoda. Él les dijo: «Si esto continúa, le he sacado un billete de avión para que Sarah se vaya de esta ciudad donde estáis grabando y no regresará más».