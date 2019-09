Jon Secada: «En la balanza de lo personal y laboral, mi familia siempre estará lo primero» El cantante ha regresado a España para recoger el premio al Mejor Cantante Iberoamericano 2019 y presentar su nueva colaboración con Soraya Arnelas

El cantante y compositor Jon Secada, ganador de tres Grammy, más de 20 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y varios papeles protagonistas en Broadway, regresa a España. Aquí, el músico ha recogido el premio Latino de Oro al Mejor Cantante Iberoamericano 2019, además de promocionar su nueva colaboración con Soraya Arnelas en el tema «Por si no vuelves».

En una entrevista para ABC, el cubano ha explicado como comenzó su trayectoria en la música y como a día de hoy es capaz de seguir manteniéndose en lo más alto de su carrera.

¿Cómo descubrió su pasión por la música?

Yo sabía de hace tiempo que me encantaba cantar, pero no empecé a formarme en ello hasta que llegué a secundaria y decidí apuntarme a clase de coro y música, así empezó toda mi conexión con la música. Yo era súper tímido, pero mi maestro me ayudó a vencer esa timidez. Después en bachillerato estudié música jazz y la inyección de pasión por este sector empezó así.

Ha estado un tiempo sin pisar España, por lo menos en lo que a música se refiere. ¿Por qué ha decidido volver a este país y de la mano de Soraya Arnelas?

Estuve el año pasado en Sevilla y ahí nació la idea de querer regresar a grabar algo nuevo e inédito. Entonces hablé con mis representantes y se pusieron en contacto con Soraya y sus representantes. Ella estaba trabajando en su disco, pero había una canción que tenía en mente para un dueto con alguien como yo. Entonces me enviaron la canción y cuando la escuché me pareció espectacular desde el primer momento. Fue entonces cuando empezamos a barajar la posibilidad de hacerlo. A partir de ese momento, Soraya se vino a Miami y grabamos la canción.

¿Le gustaría que sus hijos se adentraran en la industria de la música?

Mi hija ya está envuelta en la música. Está estudiando teatro musical en Estados Unidos en la Universidad de Míchigan. Así que vamos a ver como despega su carrera.

Con tantas responsabilidades profesionales ¿Cómo compagina su vida laboral y personal?

Mi vida cambió cuando mis hijos nacieron. Pero hay que hacer un balance entre estos dos aspectos y para eso hay que tener mucha comunicación con los tuyos y mucha tolerancia. Día a día hay que analizar las situaciones y ver si existen problemas. Para mí, mi familia es lo número uno, pase lo que pase van a estar siempre ellos primero en la balanza.

¿Cómo fue su etapa por Broadway?

Fue una gran enseñanza para mí y experimenté un crecimiento súper importante. De todo lo que he hecho en mi carrera creo que no hay nada que me haya hecho crecer más que las obras de teatro. Me hicieron un artista más completo, porque la clase de fortaleza que tienes que emplear para hacer ocho funciones semanales es muy grande.

Además de cantar, también compone canciones para artistas de la talla de Jennifer López, Ricky Martin, Marc Anthony… ¿Cómo se decidió a desarrollar su faceta de compositor?

Empezó con Emilio Estefan y Gloria Estefan. Acababa de terminar mi máster en la Universidad de Miami. Yo estaba trabajando en la industria de la música haciendo un montón de cosas. Entonces Emilio me llamó y me dijo que estaba buscando otro artista al que representar además de a Gloria, pero al principio cuando firmamos nuestro propósito era centrarnos en la composición. Él pensó que era importante para mí que yo aprendiera el poder que tiene la canción y supiera exactamente cómo se trabaja en un estudio.

Ha recibido el Oro al Mejor Cantante Iberoamericano 2019 en los prestigiosos Premios Latino. ¿Cómo se siente al ver que reconocen así su talento?

Es increíble que reconozcan tu trabajo así después de estar tantos años en la industria de la música. Seguir teniendo este tipo de conexión con colegas y con gente que se dedica a la música es siempre un honor. Estoy súper feliz de recibir este tipo de premios.

¿A qué país tiene especial cariño por el apoyo que recibe?

Yo tengo una carrera internacional. Empecé en Estados Unidos, pero hubo otros países clave y España fue uno de ellos. Brasil y Alemania también. He tenido una trayectoria muy interesante, pero España fue muy importante para mí, porque cuando yo salí de Cuba fue el primer país en el que viví, entonces regresar al tiempo con mi carrera significó mucho para mí.

¿Le gustaría volver en un futuro a Cuba, el país en el que nació, para residir allí?

Mi vida ya está asentada en Miami. Ya casi no tengo familia en Cuba, pero mis padres siempre se encargaron de que la cultura y las tradiciones de mi país fueran algo importante para mí. Ahora, yo con mis hijos trato de hacer lo mismo. Por eso, les transmito la historia y conexión de lo que soy.

Una anécdota que recuerde y que le haya marcado a lo largo de tu trayectoria

Yo tengo la fama de caerme en los escenarios (confiesa entre risas). Una de las caídas fue en la Copa Mundial de Fútbol. El evento se retransmitió en las televisiones del mundo entero, por lo que me caí delante de millones personas y me disloqué el hombro, pero busqué la manera de seguir cantando.