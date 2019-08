Los secretos que guardaba la publicista de Michael Jackson, al descubierto La portavoz del cantante, Raymone Bain, ha defendido al artista ante todas las polémicas generadas tras su muerte

El 29 de junio de 2009 el rey del pop dejaba a su fans desolados con su muerte. Michael Jackson llegó a lo más alto y, tras su fallecimiento, ha seguido generando interés, pues a menudo salen a la luz nuevos datos sobre el artista. Ahora, la que fuera su portavoz, ha revelado los detalles de un supuesto nuevo testamento y ha hablado sobre el amor que sentía por sus hijos.

Raymone Bain anunció que tenía que contar ciertos datos acerca de dicho testamento. Para ello, realizó una rueda de prensa en Washington la semana pasada, según ha informado el diario británico «The Mirror»: «Quiero darle las gracias a Dios por la gracia y misericordia de Michael Jackson. Estos 10 años han sido muy distintos, una larga y dura carrera para muchos de nosotros, incluyendo a la familia y a la madre de Michael, Katherine».

La publicista confesó que hacía el comunicado por la familia del artista, con el fin de «honrarles y celebrar sus 52 años en la industria del espectáculo». Sin embargo, Bain ha querido dirigirse especialmente a Paris, la hija mediana del cantante y la más popular de sus tres descendientes: «Al igual que tu padre, has sabido mostrar una inmensa elegancia estando bajo presión. Eres generosa y eras la niña de los ojos de tu padre. Él me hablaba sobre ti durante horas al teléfono y acerca de la visión que tenía de ti, y sobre cómo quería que llegaras a lo más alto y gestionaras su obra filantrópica».

Raymone K. Bain defends Michael Jackson - please share - this is an amazing video pic.twitter.com/PlmRxxnHZX — #KINGOFPOP (@MJStarOfficial) March 6, 2019

Bain fue la publicista de Jackson en los ocho años anteriores a su muerte. Siempre ha defendido a su artista en las acusaciones de abusos sexuales a menores, llegando incluso a animar a los suscriptores de «HBO» y fans del cantante ha cancelar sus suscripciones de la plataforma que emite el documental donde se narran dichos abusos: Leaving Neverland. «¿Así es como funciona hoy en día, hay que esperar a que alguien muera para destrozar su nombre y que no pueda defenderse? El abuso de menores es algo serio e inaceptable. Es un comportamiento enfermo, psicótico. Quiero que conste que ni yo ni nadie de mi equipo cerraría los ojos ni trabajaría con nadie que hiciera daño a niños», defendió.

Bain siempre alaba la grandeza de su amigo: «Un hombre que abría puertas, que influenció la música de todos los géneros. A través de su amiga Elizabeth Taylor apoyó la comunidad gay (...) Sería incapaz de hacer daño a un niño (...) Michael Jackson ha sido una víctima desde que murió, una y otra vez, y ya es hora de pararlo. Es moral, ética y legalmente incorrecto».

En cuanto a su legado, la portavoz ha hablado por primera vez sobre un supuesto testamento fechado tres años antes de su muerte. «¿Qué tipo de tono estamos estableciendo, en vez de potenciar lo que construyó? Sacrificó su vida por publicar. Fue la piedra de su legado. Era metódico, preciso. He esperado y rezado para que el testamento de 2006 de Michael se encontrara, porque en él se especificaba cómo quería preservar su legado. Yo no lo tengo, no sé dónde está y por tanto tenemos que lidiar con la mano que se nos ha repartido. Pero tuve el honor de sentarme con él y el notario. En los 10 años que han pasado desde su muerte, no he visto ninguna beca a ningún universitario con su nombre, ningún estudio de música, universidad u hospital», dijo la publicista dando a entender que el artista quería que su legado fuese repartido de forma benéfica.

Bain también ha confesado que fue llamada en esta última década para opinar sobre los secretos del cantante y también fue reclamada por la dirección en la que se estaba gestionando su legado o sus propiedades: «Además de ser su publicista, yo tenía poderes como abogada, incluyendo cuentas bancarias o el rancho de Neverland».

Finalmente, aseguró que lanzaría la Fundación Legado de Michael Jackson, «una organización caritativa decidida a continuar la labor humanitaria de Jackson en su ausencia, y a lograr hacer del mundo un lugar mejor».