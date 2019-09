Así fue el segundo vestido de novia de Sandra Gago en su boda con Feliciano López Tras la ceremonia, la novia se cambió de vestido y optó por un traje óvalo para el baile- en el que la pareja eligió la canción de la película «Ha nacido una estrella» interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper-

Era una de las bodas más esperadas del verano, sin embargo el hermetismo que se impuso el pasado viernes en Marbella ante el segundo enlace de Feliciano López, quien cumplió 38 años el mismo día, le juró amor eterno a Sandra Gago (23) en la Finca La Concepción. Los novios llegaron a este enclave paradisíaco en dos coches con cristales tintados y, hasta tal punto buscaban privacidad, que tampoco hubo desfile de invitados.

Parecía que todo este secretismo se debía a que los novios habían firmado una suculenta exclusiva con la revista «¡Hola!», aunque el propio tenista ha querido dejar claro que no existe esa exclusiva: «No paro de leer estupideces y titulares acerca de nuestra boda... No decís una verdad ni por casualidad... No hemos vendido nada, más bien todo lo contrario. Intentad hacer vuestro trabajo de una manera más digna y con un poco de criterio la próxima vez», ha escrito en Twitter visiblemente molesto.

Sin embargo, y a pesar de las estrictas medidas de seguridad, los invitados pudieron grabar vídeos y sacar fotografías del enlace. Así hemos podido ver el secreto mejor guardado de la boda: el vestido de la novia. Sandra lució un espectacular diseño de la firma Jesús Peiró con cuerpo ceñido, corte en la cintura y falda evasé. Llevaba la melena suelta con un tocado de cristales en forma de diadema en la nuca. Feliciano, por su parte, optó por un elegante chaqué gris.

Tras la ceremonia, la novia se cambió de vestido y para el baile - en el que la pareja eligió «Shallow», canción de la película «Ha nacido una estrella» interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper-, Sandra Gago optó por un traje óvalo.

«Tras el primer estilismo que lució Sandra, hoy presentamos el segundo secreto mejor guardado: el vestido Óvalo con el que sorprendió a sus invitados y disfrutó de la fiesta. Vestido halter dibujado con aberturas en crep granulado y sobrefalda en gasa de seda. Cuello alto y cintura enfatizados con pedrería de cabujones en talla oval», ha escrito el propio diseñador a través de las redes sociales.