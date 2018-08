Serena Williams se sincera sobre la maternidad La tenista se ha visto sobrepasada con la conciliación entre ser madre y su trabajo

Serena Williams tiene 23 Grand Slams, siete trofeos de Wimbledon... y un bebé. A la leyenda del tenis le está resultando más difícil de lo esperado volver a la pista desde que diera a luz a su primera hija en septiembre de 2017.

El parto de Williams se complicó cuando sufrió una embolia pulmonar, que volvió a abrir la cicatriz de la cesárea e hizo peligrar su vida. 14 fueron los meses que la tenista permanceió alejada de la pista.

Nadie albergaba dudas sobre un complicado regreso de Williams a la competición, pero la estadounidense demostró de lo que era capaz y se quedó a las puertas de conseguir su octavo premio en Wimbledon. Fue Angelique Kerber la que se lo impidió.

La maternidad no es un camino de rosas, y de eso se ha dado cuenta Serena Williams al tener que retirarse de la Rogers Cup en Canadá. En su momento, se excusó diciendo que abandonaba por «razones personales», pero más tarde comentaba sus motivos en Instagram: «La semana pasada no fue fácil para mí. No sólo estaba aceptando cosas personales difíciles, sino que simplemente estaba en un caos. Principalmente, sentía que no era buena madre».

Antes de Canadá, Williams había sufrido la peor derrota de toda su carrera deportiva, un 6-1, 6-0 ante Johanna Konta en California.

«Leí varios artículos que decían que las emociones puerperales podían durar hasta tres años si no se trataban. Prefiero la comunicación. Hablar de mis cosas con mi madre, mis hermanas y mis amigos me ha permitido darme cuenta de que mis sentimientos son totalmente normales. Es totalmente normal sentir como si no hiciera lo suficiente por mi bebé», explicaba en Instagram.

La tenista ponía así sobre la mesa un problema que afrontan cada día la mayoría de las mujeres con hijos: «Entreno mucho y trato de ser la mejor atleta posible. Pero aunque he estado con ella todos los días de su vida, no estoy tanto como me gustaría. Entre quedarse en casa o trabajar, encontrar el equilibrio justo con los niños es un verdadero arte. Vosotras (las madres) sois las verdaderas heroínas».