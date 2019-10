Sergi Arola no levanta cabeza: «Vivo en un embargo continuo» El cocinero trabaja para liquidar sus deudas, a las que se suma un nuevo embargo del pasado mes, para poder rehacer su vida cuanto antes y dejar atrás este calvario económico

Si le hubieran dicho al chef Sergi Arola (Barcelona, 1968) todos los problemas que le acarrearía su decisión de ampliar el negocio en 2007, seguramente no lo hubiera hecho. Llegó a tener 14 locales pero la crisis le arrebató todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Se arruinó y tuvo que cerrar todos. Hoy se enfrenta a un nuevo embargo con fecha del 23 de septiembre, según desvela el propio chef en una entrevista a Vanitatis.

Como él mismo dice, solo es uno más de una larga lista –«y los que vendrán»–, en total 20 de la Seguridad Social, más las deudas que aún tiene con Hacienda. Vive en «un embargo continuo». «Es un pez que se muerde la cola», reconoce. Sergi Arola se gana ahora la vida como asesor de pequeños locales en Madrid, Santander y Chile para pagar íntegramente lo que debe. «Mi objetivo es liquidar mis deudas en el menor tiempo posible y rehacer mi vida, creo que tengo derecho», cuenta a la citada publicación.

Y añade: «No vivo en el lujo ni mucho menos, es más, por no tener no tengo ni casa. Ni he robado ni me he comprado propiedades en el extranjero, siempre fui muy sincero con mis cuentas, ahora cuento con amigos que me echan una mano».

Su mayor delito, como él mismo reconoció a ABC el pasado año, es ser mal empresario: «No estoy enfermo ni en la ruina. Mi único delito es ser muy mal empresario pero nadie me enseñó. En la escuela de hostelería aprendí a cocinar, no a llevar un negocio. Pero siempre lo digo, teniendo dos manos y talento en la ruina nunca estaré. Trabajaré hasta el último día de mi vida porque es lo que me gusta».

[Pinche aquí para leer la entrevista completa con ABC]

Y proseguía relatando a esta Casa: «A la gastronomía española le hacía falta un 'loser', un perdedor. Tienes a David Muñoz que está con la estrella de la televisión, tienes a Joan Roca, a Ferran Adrià que es un ente superior... Que se lo han ganado, pero hacía falta el acabado, el destrozado en la foto de la gastronomía española. Y me lo han asignado a mí».