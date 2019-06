Sergio Ramos: «Es un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar por la Iglesia» Los novios desmienten que el grupo de rock «ACDC» vaya a actuar en su fiesta

ABC Madrid Actualizado: 15/06/2019 22:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sergio Ramos y Pilar Rubio han puesto el broche de oro a la historia de amor que protagonizan desde hace ocho años. La pareja ha contraído matrimonio esta tarde en la capital hispalense cerca de las seis y media de la tarde. Los novios lucían radiantes a su salida de la Catedral de Sevilla, dispuestos a continuar con la celebración por todo lo alto en la finca del futbolista del Real Madrid. Pero antes, han querido agradecer tanto a los medios como a todos los invitados la asistencia al enlace.

Muy agradecidos

«Queremos agradecer al poyo y el cariño que nos habéis mostrado estos días. Si necesitáis comer o beber algo lo pedís.», han comenzado diciendo los recién casados. Para Ramos «El momento ha sido muy emocionante» y y explicaba así cómo ha vivido la entrada de su ya mujer en la Catedral: «Hemos entrado separados y cuando ha entrado y ha visto a los niños, se ha emocionado y se le saltaban las lágrimas». Algo que PIlar ha corroborado afirmando que «Ver a tus criaturas (unos «minisergios» porque iban igual que él) ha sido muy emocionante». La novia hacía referencia a sus tres hijos (Sergio, Alejandro y Marco), los cuales han ejercido de pajes pero no se les ha podido ver debido a un biombo que han colocado para mantener su privacidad por tratarse de menores de edad.

Todo eran palabras de agradecimiento e ilusión por parte de la pareja, quienes no han dudado en dedicar unas pequeñas palabras a todos aquellos que han hecho posible su gran día: «Muchas gracias por el cariño y por tratarnos muy bien. La prensa, el Alcalde y la Policía. Agradecer a la familia y a los amigos que han venido desde el otro lugar del mundo». Sergio Ramos se ha mostrado en todo momento como un hombre completamente enamorado su mujer y de sus hijos sobre los que ha expresado unas bonitas palabras: «Es un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar por la Iglesia. El amor es el motor que mueve el mundo y nosotros somos una familia maravillosa».

Los «looks» de los novios

Acerca del banquete y de la celebración de la fiesta nupcial, los novios no han querido anticipar demasiados detalles, creando así un a mayor expectación entre los asistentes: «no se puede saber porque es algo que va a pasar durante la noche».

Por el contrario, el futbolista y la presentadora se han pronunciado sobre sus respectivas vestimentas: «Tanto Sergio como yo cambiaremos de «look» durante la noche. Va en función de la temática que hemos elegido para la fiesta». Pilar incluso se ha atrevido a bromear con su ropa interior: «Mi ropa interior es prestada. No, es broma. No llevo algo prestado». Sergio también se ha mostrado caballeroso al reconocer haber cedido toda la atención a su mujer en este gran día: «Quería darle protagonismo a mi mujer y por eso voy muy sencillo. Es de un modisto personal de Madrid que me ha hecho otros trajes.

Sobre el ramo de flores negro que tanto ha llamado la atención de los seguidores de la boda, Pilar se ha manifestado diciendo que «quería ponerle un punto de personalidad. El punto negro transmite mi personalidad». Sergio Ramos ha corroborado las palabras de su ya mujer diciendo que el ramo negro «es muy rockero».

ACDC no actuará en su fiesta

La famosa incógnita sobre si el grupo ACDC actuaría en la boda ha quedado resuelta por los novios, quienes han señalado lo siguiente: «No queremos dar mas ilusión, va a ser otros. Hemos elegido otras personas especiales». Aún así, Pilar Rubio ha vuelto a sacar a la luz su faceta más divertida bromeando acerca de la asistencia del famoso grupo de «hard rock»: «Me han dicho que les han visto en el aeropuerto así que, a lo mejor, es una sorpresa para mi de última hora».

De «luna de miel»: Asia

Y como todo buen matrimonio, la famosa pareja pretende irse de «luna de miel» aunque aseguran estar dudando acerca del destino del viaje: «No tenemos claro ni cuándo ni dónde, pero seguramente Asia», alegando que «Cuando uno se casa, normalmente, no tiene hijos. Tiene mas libertad. Pero tenemos que organizarnos».

Pilar Rubio y Sergio Ramos. - GTRES

El capitán del Real Madrid concluía la comparecencia ante los medios junto con su mujer, haciendo referencia con quien mantiene una muy buena amistad: David Beckam. «Somos amigos desde hace años y les agradecemos que vengan con las agendas tan ocupadas que tienen. Me ha gustado que vengan a nuestras raíces, a la Catedral y que disfruten», ha afirmado el Ramos.