Sergio Ramos: «Soñé tres veces con Pilar Rubio antes de mandarle un whatsapp» El pasado jueves, el futbolista y la presentadora celebraron sus siete años de amor

ABC Madrid Actualizado: 23/08/2019 14:55h

Pilar Rubio y Sergio Ramos están viviendo uno de los mejores años de su vida. Tras varios años de relación y tres hijos en común, Alejandro, Sergio y Marco, el pasado 15 de junio contrajeron matrimonio en la Catedral de Sevilla.

Además, han podido disfrutar de unas increíble luna de miel, en la que sacaron su espíritu más aventurero y realizaron diferentes actividades a la vez que disfrutaban de los maravillosos paisajes del país. El matrimonio se encuentra en uno de los mejores momentos. Tanto es así, que el pasado jueves, la presentadora y el jugador de fútbol no quisieron perder la oportunidad de celebrar sus siete años de relación. Por eso, salieron a cenar y brindaron por su relación, una cita que la colaboradora de televisión se encargó de compartir en sus redes sociales.

Hablando de su relación, Ramos también se ha pronunciado sobre su historia en una entrevista a «Esquire». El futbolista ha confesado que durante sus vacaciones de 2008 soñó tres días seguidos con Pilar Rubio. Fue entonces cuando decidió mandar un mensaje de Whatsapp a la presentadora. «La veía inalcanzable y pensé: ‘Lo peor que me puede pasar es que no me conteste’... pero quise, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. Así que conseguí su teléfono. Y lo hice. ¡Y respondió! Empezamos a hablar, y luego nos conocimos y ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un Whatsapp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida», explicó el defensa del Real Madrid al medio citado.

Desde que hace siete años comenzaran su relación, Ramos y Rubio se encuentran felices, cómplices y volcados en el bienestar de su familia. De hecho, así lo hacen ver en cada una de sus apariciones públicas. «El amor es el motor que mueve el mundo y nosotros tenemos una familia maravillosa», declaró Ramos tras darse el enlace.