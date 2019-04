«GH Dúo» Gil Silgado, arrepentido de ayudar a María Jesús a ganar «GH Dúo»: «Me siento humillado y traicionado» El empresario confirma que realizó un importante desembolso para que la Miss lograse el ansiado maletín

Poco le ha durado la felicidad a María Jesús Ruiz tras vencer a Kiko Rivera en la final de «Gran Hermano Dúo» hace tan solo una semana.

José María Gil Silgado, su ex y el hombre de su vida tal y como confirmó ella misma dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, ha concedido una entrevista en exclusiva con Kike Calleja para «Sálvame» en la que arremete duramente contra la ex Miss España y su madre, Juana Garzón. «Me arrepiento de la ayuda que le he prestado. Considero que el ganador debería haber sido Kiko, tras reflexionarlo. Tras ver la actitud chulesca que ha tenido, he sido partícipe y culpable de que haya ganado», comenzaba diciendo el empresario.

Asegura que la madre de su hija pequeña es «una mala persona y víctima» y confiesa sentirse « defraudado, humillado, traicionado. Siento dolor, mucha pena pero ni rencor ni odio». El empresario también ha tenido pañabras para su exsuegra, quien acaba de confirmar su participación en «Supervivientes»: «A ver si le pican siete legiones de tortugas y alacranes». Y afirma que María Jesús es así por culpa de su madre: «La calificaría como una mala persona, muy mala, pero la he descubierto tarde».

Recordemos que tras su polémica ruptura con el empresario y padre de su primera hija, la modelo encontró el amor con Julio Ruz, que se convirtió en el padre de su segunda hija. Sin embargo Ruz, tras sufrir un desagradable encontronazo con la justicia, fue abandonado con la que creía sería el amor de su vida, que se refugió de nuevo en los brazos de Gil Silgado, con quien tiempo más tarde también terminó cortando la relación.

El empreario asegura que la exmodelo rompió el acuerdo que tenían -ir a recoger a la niña sola sin su madre-: «Me han arrebatado a la apersona que tenemos en común de malas formas. Por ello, voy a interponer una denuncia por los hechos tan graves». Por su parte, María Jesús ha respondido a estas graves acusaciones a través de su perfil de Instagram: «Gracias a la vida por darme momentos así junto a mi familia, por más que queráis no podréis desestabilizar el cariño de una madre hacia una hija, gracias «Sálvame» no os perdáis el programa de hoy en el que una conversación privada entre mi madre y yo ve La Luz por qué el señor Gil Silgado las manda», ha escrito junto a una imagen en la que aparece con sus padres y su hermana.