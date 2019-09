Simone Biles rompe su silencio después de la detención de su hermano por un triple asesinato

La gimnasta y medallista olímpica Simone Biles ha hablado en las redes sociales después de que a finales de la semana pasada detuvieran a su hermano, Tevin Biles-Thomas, de 24 años, imputado de cargos de asesinato, tres de homicidio voluntario, cinco de asalto delictivo y uno de perjurio.

«Me duele el corazón por todos los que están involucrados, especialmente por las víctimas y sus familiares. No hay nada que pueda decir para sanar el dolor de cualquiera, pero quiero expresar mis más sinceras condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia», ha escrito en su cuenta de Twitter. Biles ha pedido también respeto para las familiar y también para ella, ya que no estaría pasando por un buen momento.

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY