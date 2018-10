El «sofá de los cástines» de Harvey Weinstein podría terminar en un campo de tiro

El famoso «sofá de los cástines» de Harvey Weinstein (66 años), que se encuentra todavía en la antigua oficina de Tribeca (Nueva York, Estados Unidos) del productor, podría ser llevado a una campo de tiro. Hasta el momento, su lugar de trabajo se ha mantenido tal y como estaba antes de la oleada de acusaciones de abusos sexuales.

Michael Rudder, propietario de Rudder Property Group, dedicado a la compra de edificios de oficinas está barajando que tienen un cliente dispuesto a comprar este lugar maldito, como ha asegurado a la publicación «The Post».

«Definitivamente, nadie quiere el sofá. Las circunstancias que lo rodean hacen que la gente se sienta incómoda», desveló Rudder. Y añade: «Si lo compramos, donaremos el sofá a un campo de tiro». Se trata de un modelo color crema de tres plazas en el que Weinstein presuntamente atacaba a sus víctimas.

De hecho, la modelo italiana Ambra Battilana Gutiérrez declaró a la Policía que estaba justo en ese sofá cuando el famoso productor de Hollywood le tocó los pechos e intentó levantarle el vestido en 2005. Sin ir más lejos, su propia exasistente ha relatado en varias ocasiones que fueron muchas las veces en las que tuvo que limpiar a fondo este mueble por las manchas de semen.

Weinstein’s sofa features prominently in the cascade of #MeToo claims against him https://t.co/xYO6hJbkyz