La sorprendente confesión de Rocío Carrasco a Ana Rosa Quintana sobre Rocío Flores La presentadora ha contado una historia muy similar a la que ya desveló Mila Ximénez en la Casa de Guadalix

ABC Actualizado: 25/09/2019 12:14h

La entrada de Antonio David Flores al programa «GH VIP» no está siendo un trago fácil de digerir para su exmujer, Rocío Carrasco. Además de tener que verle cada vez que enciende la televisión, su participación en el espacio de Telecinco ha provocado que se vuelva a hablar de ella y de su matrimonio con el ex guardia civil, además de la nula relación que mantiene con sus hijos.

Una de las historias que se han conocido sobre la hija de Rocío Jurado es la que ha confesado Mila Ximénez dentro de la casa de Guadalix. Al parecer, cuando Rocío Carrasco presentaba «Hable con ellas» hizo un feo comentario sobre su hija: «Me la crucé y le pregunté qué tal todo. Ella cogió el bolso, lo estrelló contra la pared, se le cayó todo y dijo: 'Que sepáis todos que esa ha salido de aquí, de mí -señalándose a sí misma-. Puede decir lo que quiera pero que no se olvide que ha salido de aquí, esa es mía'».

La propia Ana Rosa Quintana ha confesado una anécdota muy similar a la que vivió Mila Ximénez. «Yo tuve una experiencia parecida con Rocío Carrasco como la que contó Mila. Yo no entendía porque Rocío Carrasco decía determinadas cosas de su hija y ella me relató que esa hija la parió ella, y que si implicaba callarse de por vida, lo iba a hacer», ha confesado Ana Rosa Quintana esta semana en su espacio de Telecinco.

Pese a sus palabras, Ana Rosa Quintana también ha querido aclarar que Antonio David Flores no dice toda la verdad. «Antonio David también va contando una historia que no es real, ahora cuando los niños se han hecho mayores», declara la periodista. Hace referencia a las buenas palabras que tuvo el ex guardia civil sobre Rocío Jurado: «Rocío Jurado se llevaba fatal con él», ha asegurado Ana Rosa Quintana.

Antonio David Flores declaraba en la casa de «GH VIP» que mantenía una buena relación con Rocío Jurado: «Mi David está todo el día liado con su música y en su habitación tiene un cuadro de su abuela en la misma cama, y mi Rocío igual. Tenía pasión con mi Rocío, la amaba, era su regalo, su primera nieta. Siempre me decía: 'te tengo que querer toda la vida, porque me has dado a mi nieta, el apellido de mi mejor amiga, de la que yo más quiero del mundo'».