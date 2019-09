La sospechosa reaparición de Antonio Tejado tras su «problema grave» El colaborador de televisión intervino este jueves en «Sálvame» y aseguró estar «recuperado» ante la atónita mirada de sus compañeros, que no daban crédito

Antonio Tejado llevaba 70 días «desaparecido» cuando en el programa en el que colabora, «Sálvame», saltaron todas las alarmas. Tras varias averiguaciones del espacio de Telecinco se descubrió que el televisivo sobrino de María del Monte tenía un «problema grave».

«La verdad es que me encuentro mal, muy mal. Decidí aislarme pero esto es una rueda de la que no puedes salir», explicaba él en el espacio televisivo de Telecinco con la voz quebrada y sin aportar muchos datos. Su compañera María Patiño arrojaba más luz sobre este misterio y desvelaba la preocupante llamada que le hizo Antonio Tejado para pedirle ayuda. Según sus propias palabras, fue una «llamada de auxilio» de la que no dudó en informar a su familia: «Hice algo de lo que no me voy a arrepentir en la vida, que es comunicárselo a su familia». Aseguraba que está atravesando un «problema grave» y que se encuentra en un «momento delicado».

Pero, a juzgar por su reaparición televisiva de este jueves, parece estar mejor, o al menos es lo que ha querido mostrar. Antonio Tejado aparecía por televisión paseando por la playa y totalmente recuperado, sin ningún atisbo de preocupación y con una actitud que nada tenía que ver con la desesperación que mostraba hace unas semanas.

«Estoy recuperado. He apartado lo tóxico. Ya no tengo malos hábitos de nada. Solo bebo agua y hago dieta mediterránea. Ahora llevo una vida muy sana», ha asegurado al programa durante su intervención de este jueves. Unas palabras que han dejado perplejos a sus compañeros, en especial a María Patiño. «Lo que le está pasando no es un juego y no se cura con dieta mediterránea o paseando por la playa. Lo que le pasa a Antonio es muy serio», le decía muy enfadada por esta sospechosa recuperación sin desvelar en concreto el problema que tiene Antonio Tejado.

Lo que está claro es que Antonio Tejado ha decidido alejarse por un tiempo de la televisión para recuperarse de su «problema grave» y centrarse, como así dan constancia sus redes sociales.