La «Spice Girl», Mel B es incapaz de hacer frente a la deuda que tiene con su exmarido, Stephen Belafonte La justicia estadounidense da la razón al productor cinemátografico y hace pagar a la cantante

Dieciocho meses después, la justicia estadounidense pone fin a las discusiones legales sobre el divorcio de Mel Brown y Stephen Belafonte. Sin embargo, no como la cantante se podía esperar, ya que la justicia ha fallado a favor de su exmarido.

La «Spice» más salvaje tendrá que hacer frente al pago de 350,000 dólares al productor cinematográfico Stephen Belafonte. Además, debe hacer un pago mensual de 5.000 dólares para la manutención de la hija que tienen en común, Madison Brown.

Por otra parte, la expareja tenía una gran mansión en Hollywood, que decidieron poner en venta y repartirse a partes iguales la ganancia. Además, Mel B recibió una orden de alejamiento para que no dañase a Belafonte. Pese a todo, la pareja se puso de acuerdo y deben permanecer a 200 metros el uno del otro.

La cantante trabaja desde 2013 como jueza en el programa de televisión «America's Got Talent». Sin embargo, debido a los problemas económicos que le asolan , la intérprete teme que no le renueven el contrato. Pese a todo, las noticias no todas son negativas, puesto que hace poco la misma confirmó que el grupo de las «Spice Girls» se reuniría de nuevo.