El sufrimiento de Mayte Zaldívar en la cárcel: «Sigo teniendo pesadillas» La exmujer de Julián muñoz concede una entrevista en la que se sincera sobre el momento más duro de su vida

Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar se convirtieron en el triángulo más mediático del caso Malaya en su derivada de blanqueo de capital –delito por el que todos ellos cumplieron condena –.

La que fue esposa del exalcalde de Marbella dio con sus huesos en prisión en octubre de 2014. Zaldívar, que se paseó durante años por los platós de televisión contando sus cuitas y que se jactaba de las bolsas de basura llenas de dinero que le traía su marido a casa, tuvo que ingresar también en la cárcel después de que la Audiencia Provincial de Málaga la condenara junto con su exmarido y la cantante, entre otros, a dos años y medio de cárcel por un delito de blanqueo de capitales en sumario que se desprendió del caso Malaya, y le impusiera una multa de 1,7 millones de euros.

Julián Muñoz, alcalde de Marbella, posa junto a su esposa en 2003, Mayte Zaldívar, - ABC

Pasada su condena y ya tranquila con su nueva vida, Zaldívar ha concedido una entrevista con la revista «Lecturas» en la que se sincera sobre la pesadilla que sufrió en la cárcel: «El primer día me dijeron 'desnúdese', me quede con una braga y el sujetador y me dijeron que me los quitase», sin embargo lo más duro fue despedirse de su familia: «Fue horrible. Estaba histérica», confiesa durante la entrevista. «En la cárcel no hay nada de intimidad. La sirena y el ruido de los cerrojos gordísimos no se me van a olvidar nuca», explica con un hilo de voz. La exesposa de Julián Muñoz recuerda los momentos más dramáticos: «Pasé miedo cuando vivimos un incendio y estábamos encarradas, aunque también vi peleas serias». Pese a las cosas buenas que le han dado su paso por prisión, « sigo teniendo pesadillas. Eso no se va».

Enemiga

A pesar de todo, la que más portadas acaparó durante el juicio y posterior ingreso en prisión fue Isabel Pantoja. La «enemiga número uno» de Mayte. «Lo peor que me ha pasado es que ella entrara en mi vida. De vez en cuando aún se me revuelve el estómago», y asegura que «no la voy a perdonar nunca». La cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra fue el centro elegido por la tonadillera más famosa de España para cumplir su pena. «Tenía privilegios en la cárcel, igual que los tiene ahora en la isla», dice Mayte en relación a «Supervivientes », concurso en el que participa la tonadillera.