Supervivientes El alarmante aspecto físico de Violeta tras su paso por «Supervivientes» La que fuera tronista de «Myhyv» ha publicado una imagen en redes sociales, preocupando a todos sus seguidores con su extrema delgadez

Hace unas semanas, Violeta Mangriñan (25), la que fuera tronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa», se vio obligada a abandonar «Supervivientes 2019» por problemas graves de salud. Después de toda la polémica suscitada a raíz de dejar a su ex pareja, Julen, en directo por el italiano Fabio Colloricchio y de sus constantes ataques de ira dentro de la isla, la joven ha vuelto a dar qué hablar. Pero esta vez, a raíz de una imagen publicada en Instagram.

La joven, de 25 años, ha reaparecido de nuevo en redes sociales con una polémica publicación después de comunicar a todos sus seguidores que necesitaba un tiempo para asumir todo las novedades de su vida tras su vuelta de Honduras. La fotografía en cuestión se trata de un posado de cuerpo entero, en el que Violeta luce un vestido verde -«color esperanza», según ella- y un peinado a base de ondas surferas.

A pesar de que Violeta pueda presumir de tener todo un «ejército» de seguidores a sus espaldas, hay quien ha llegado a alarmarse por su extremo aspecto físico. Los comentarios negativos -e incluso ofensivos- hacia la castellonense resaltando su extrema delgadez no se han hecho esperar. «Eres un bicho palo», «Dadle un trozo de pan a esta mujer» o «Engorda que estás desnutrida. Tienes más cabeza que cuerpo» ha sido solo algunos de ellos.

En una entrevista publicada este miércoles en la revista «Lecturas», la ex concursante confesaba que a pesar de estar adaptándose a su nueva vida en España, se encuentra muy débil. «Me he quedado en el chasis», ha confesado después de añadir, que «Me fui a la isla con 52 kilos y volví con 45». Todo ello como consecuencia a sus problemas de vesícula: «Me puse tan malita porque mi cuerpo no tenía grasa para tirar y me estaba comiendo el músculo», ha dicho.

Violeta mangriñán - GTRES

Preguntada por su miedo al llamado «efecto rebote», ha manifestado que se trata de una de sus mayores preocupaciones, ya que no es la primera vez que le sucede a algún participante del concurso. Véase el caso de Logan Sampedro en la edición pasada. Pero lo cierto es que Violeta tiene difícil lo de engordar, pues en España va a tener que cuidar al máximo su salud y como consecuencia, su alimentación. Es por ello que los médicos le han impuesto una dieta blanda de lo más estricta basada solamente en pollo, verduras hervidas, arroz blanco y tortilla de clara para que su vesícula no trabaje en exceso.