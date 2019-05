Supervivientes La exnovia de Fabio, de «Supervivientes», opina sobre su noche sexual con Violeta Pese a que llevaban cuatro años cuanto zanjaron su relación, Nicole Mazzocato también ha rehecho su vida

«Supervivientes» se ha convertido este año en escenario para la incipiente historia de amor entre Violeta y Fabio y como todo reality de Telecinco, tenían que vivir su particular «edredoning» (o «palmeroning») y los jóvenes lo protagonizaron sin tapujos.

Sucedió el pasado martes, cuando ambos concursantes habían sido «pillados» por las cámaras teniendo sexo. En las imágenes se puede ver a Violeta celebrando el cumpleaños de su chico de manera «íntima». Entre gemidos, los jóvenes, totalmente desnudos (aunque con sus partes íntimas pixeladas), dieron rienda suelta a su pasión, hasta que fueron descubiertos por una de las cámaras del programa. «¡Está ahí! ¡Está ahí ya!», comentó Violeta entonces, algo agitada. «¿En serio?», replicó Fabio. «¡Qué entereza!», agregó Violeta, entre risas, refiriéndose al operario que les descubrió. El joven, por su parte, pareció más preocupado. «Estuvo muy linda la noche. Llovió, comimos espaguetis y compartimos una tarta. La noche estaba siendo muy especial hasta que se prendió una lucecita roja», señaló Fabio, en alusión al piloto rojo de la cámara que les «cazó».

Las reacciones no se hicieron esperar. Primero fue Julen, el exnovio de Violeta y conocido por visitar el plató de «Supervivientes» y el de «Mujeres, Hombres y Viceversa». El joven se mostró muy crítico: «Puedo entender que dos personas se gusten y que lleguen al punto de tener relaciones, pero hay que ser consciente de dónde estás». Y sobre su ex añadió: «A día de hoy para mí es una canalla, sinceramente. Una persona no puede tener esa frialdad. Demuestra la frialdad que tiene al no tener ningún reparo ni pensar en mí».

Por su parte, la exnovia de Fabio, Nicole Mazzocato, también se ha pronunciado al respecto -pero lo ha hecho a través de su perfil oficial en Instagram-: «Les pido que no me relacionen con mi expareja. Tengo alma y modestia. No soporto a los que se humillan o causan un escándalo para que hablen de ellos. Esa no es mi vida. Tengo otro compañero y estoy feliz. Por favor, respetadme. Gracias», ha zanjado.