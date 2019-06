Supervivientes Jonathan, tras su expulsión de «Supervivientes»: «Mi madre me insulta y amenaza» Con respecto a la relación de su madre con Kiko Matamoros, el joven «sabía que no duraría porque decía que mi madre le producía serenidad, y ella no es así»

Jonathan Piqueras antes de ser expulsado por la audiencia, estuvo dos semanas en el Palafito viviendo en soledad y sin ningún tipo de concesión por parte de «Supervivientes». Y en los últimos días en Honduras sufrió el calor, aislamiento y las condiciones extremas, tras lo cual dejó claras sus intenciones de abandonar la isla.

El joven de 18 años fue elegido pro Telecinco para participar en el reality por ser el hijo de la bailarina Cristina Pujol, expareja de Kiko Matamoros y que se hizo famoso por sus encontronazos con su progenitora, de la que dijo que solo buscaba «fama y televisión». Ahora, pocos días después de abandonar la isla, Jonathan ha concedido su primera entrevista con la revista «Lecturas», en la que se sincera sobre la relación que mantiene actualmente con su madre: «Me alejé de ella porque me hablaba con formas poco apropiadas, con insultos y amenazas. La manera de evitar que mi madre me hiciera daño era cortar la relación con ella», y asegura que tienen una relación tóxica porque «podemos querernos pero nos hacemos daño».

Con respecto a la relación de su madre con el colaborador de «Sálvame», «sabía que no duraría. Kiko decía que mi madre le producía serenidad, y ella no es así. Con mi madre no tengo relación pero tampoco me parece bien lo que ha hecho Kiko, eso de cambiar a las mujeres como si fueran cromos». Además le pide a su progenitora que no se meta en su relación con su novia Shiomara: «Sabes que me ha hecho mucho daño influenciando a mi novia» y asegura que con los nuevos frentes abiertos en su familia, su vuelta de «Supervivientes» ha sido más difícil de lo que se imaginaba: «En un mes y medio mi vida se ha desmoronado. Estaba mejor en el palafito, me vi en medio de una batalla entre personas que quiero. Es duro, y más aún elegir».