El pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto por Julián Muñoz y aceptó que cumpliese el resto de la condena, por su implicación en el caso Malaya, en su vivienda por motivos de salud. La expareja de Isabel Pantoja disfrutó de esta medida durante casi un año, pero se le privó de ella a finales de enero del año pasado, entre otras razones, por un vídeo en el que se le podía ver bailando sevillanas de madrugada en un local de Calahonda, en Mijas. Ahora el exalcalde de Marbella se encuentra en casa, pero controlado por las noches.

Desde ese momento poco o nada se ha sabido del empresario, hasta ayer cuando el programa «Viva la vida» se puso en contacto con él para conocer su opinión sobre la supuesta relación entre su ex y Colate Vallejo-Nájera. «¿Cómo estás viendo a Isabel Pantoja? Supongo que vas a valorarla y vas a contarnos qué tal lo está haciendo», le preguntó la presentadora, Emma García, en conversación telefónica. «Yo me mantengo en lo que dije. No voy a opinar de nada, porque la verdad es que el programa lo veo muy poquito. Lo que sí quiero decir es que cada uno es libre, cada uno puede opinar lo que quiera. Y yo creo que mi opinión no tiene tanto valor» y añadió que «había pasado muy poco tiempo como para que opinara si (Isabel Pantoja) lo estaba haciendo bien o mal».

Julián Muñoz confesó que había visto algunos episodios del reality: «La vi el día que dijo que pescaba muy bien», a lo que la presentadora respondió: «Te estás perdiendo una historia romántica de Isabel Pantoja con Colate». El empresario respondió con cierto tono de indiferencia: «Ah, pues me parece muy bien. Qué cosa más bonita el amor», dijo intentando zanjar la conversación, pero Emma García no estaba dispuesta. «¿Tú qué sientes cuando la ves?», preguntó Makoke. «Nada. Ningún sentimiento. Es una persona más, como puede ser cualquier otra. Fue un capítulo de mi vida que, en su momento, tuvo cosas buenas y cosas malas, y punto», contestó el empresario, tajante.