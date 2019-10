Suzy Amis, la mujer que convirtió a James Cameron en vegano La mujer del director de cine explica en su libro, a través de una investigación, los privilegios que ofrece una dieta vegana, tanto al ánimo como al físico

Cristina Romero Madrid Actualizado: 09/10/2019 12:29h

Muchos conocerán a Suzy Amis por interpretar a Lizzy Calvert en «Titanic». De hecho, esta obra cinematográfica fue la que le unió a su gran amor y actual marido, James Cameron. Pero antes de dedicarse al sector de la interpretación, desde muy joven, Suzy estuvo plenamente dedicada al mundo del modelaje, un campo que le hizo estar plenamente concienciada con la buena alimentación, algo que a día de hoy sigue manteniendo con su dieta vegana.

Con su libro, Suzy Amis pretende concienciar de la importancia del consumo de vegetales. En una entrevista para ABC, la actriz ha compartido los beneficios de hacer una dieta a base de verduras y sin grasas animales: «Desde que soy vegana tengo más energía y tengo mejor salud. En siete años solo he tenido un catarro. Pienso que es la mejor dieta para estar bien, porque cuando empiezas a comer carne es más probable que padezcas enfermedades».

«One meal a day» («una comida al día»), este nombre con el que ha bautizado su iniciativa no es una denominación que haya escogido al azar, con esto pretende animar a que en alguna comida (desayuno, comida, merienda o cena) las personas dejen de consumir productos de origen animal y en su lugar se alimenten a base de vegetales: «Si quieres tomar una hamburguesa, tómala, pero elige algo para la cena que no sea de carne. Empieza comiendo únicamente vegetales en una comida al día».

Suzy ha compartido la experiencia del inicio de su dieta: «Yo cuando era joven no era vegana. Tenía alergias fuertes. Por eso, había momentos en los que yo no comía comida animal, pero no le puse ninguna etiqueta, simplemente comía así porque mi nutricionista me lo recomendaba. Con lo que sí que estaba muy concienciada era con consumir comida orgánica. Pero cuando conocí a Jim (James Cameron) y me mudé a su casa, la primera vez que entré en su despensa me llevé las manos a la cabeza, pues estaba llena de latas con carne. Nada era biológico y, poco a poco, fui cambiando esos productos de la despensa. Entonces vimos un documental que se titula «Forks Over Knives» y al verlo supe desde el primer momento que no quería consumir más productos provenientes de los animales. Cuando James lo vio al día siguiente, llegó a la cocina y me dijo: ‘tenemos que deshacernos de todos los productos de origen animal de esta casa’, y en 24 horas ya teníamos todo limpio. Para nosotros fue algo muy fácil, pero no todo el mundo es así por eso escribí este libro, para hacer ver a las personas que se puede empezar paso a paso».

Suzy Amis, quien en su libro expone que no quiere ejercer de médico, sí que explica a través de una investigación los privilegios que ofrece una dieta vegana, tanto al ánimo como al físico: «Cuando yo tenía 17 años mi pelo era mucho más rizado, a medida que me iba haciendo mayor y tenía hijos se me iba haciendo más liso y más fino y justo antes de hacernos veganos, mi coleta era fina, pero ahora tengo más del doble de pelo. Es algo increíble. La sensación de estar sana y fuerte es muy buena. Además, me noto la piel mucho más fresca.

Otro aspecto que recalca Suzy Amis en su libro es el de los beneficios que aporta una dieta vegana a la salud. «Con este libro fuimos los primeros en demostrar que un cambio de hábitos puede revertir el progreso de graves enfermedades coronarias». «Tengo personas cercanas que han experimentado una mejoría en su salud. Sin ir más lejos, un amigo mío tomaba medicamentos para una enfermedad de corazón y fue capaz adelgazar 20 kilos y dejar atrás todos esos fármacos a base de una dieta vegetal. También conozco casos de personas que tenían diabetes y han pasado a olvidarse de la insulina solamente por cambiar la alimentación. Está comprobado que una dieta a base de vegetales ralentiza las enfermedades».