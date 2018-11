La tajante respuesta de Rosanna Zanetti a las palabras de Elena Tablada La mujer de David Bisbal, embarazada de su primer hijo con el almeriense, ha volcado en las redes sociales su opinión tras la entrevista más comentada de Tablada

ABC

Actualizado: 15/11/2018 18:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchos se sorprendieron ante las duras palabras pronunciadas esta semana contra David Bisbal por Elena Tablada, madre de su hija. Una entrevista en la que aseguraba que el almeriense era «un completo desconocido» para ella.

Ahora, la mujer del cantante, Rosanna Zanetti, ha publicado en Instagram lo que muchos han entendido como una respuesta a Tablada: «Quien se dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás». Un mensaje bastante directo hacia Elena, que prepara su boda con Javier Ungría.

«Las mentes ocupadas, las almas limpias, los corazones satisfechos y la gente feliz no tienen tiempo ni interés de juzgar ni hablar de los demás. Cuando juzgas a otros no los defines, te defines a ti mismo. El que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no busca conflictos ni atención, ya que cuando se habla mal de otras personas es porque no se tiene nada bueno que decir de si mismo», añadía Zanetti, quien está embarazada de su primer hijo con el cantante.

Esta semana, Elena Tablada hacía saltar por los aires todos los puentes que la unían a Bisbal en una dura entrevista en la que aseguró que «estos 14 años he estado callada y he sido yo la que ha permitido que se diga todo lo que se dice de mí, que me insulten en mis redes sociales» y acusó a Bisbal de mentir al asegurar que comercializaba con la pequeña.