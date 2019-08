Terelu Campos confiesa que posiblemente volverá a pasar por quirófano La presentadora ha explicado cómo está superando uno de los momentos más duros de su vida

Este año, los problemas de salud y económicos a los que Terelu Campos se ha tenido que enfrentar han hecho que la televisiva haya afrontado situaciones muy difíciles. Ahora, la hija de mayor de María Teresa Campos ha compartido con la revista «¡Hola!» como se encuentra después de luchar contra el cáncer y las complicaciones en su doble mastectomía, así como la decisión que tomó de cerrar una etapa laboral en televisión.

Otro de los temas que más se vienen tratando estos meses es la venta del tríplex, de 573 metros cuadrados, que compró Terelu en 2014. Durante la entrevista, la presentadora, que ha tenido que enfrentarse a numerosas críticas por dejar su casa, ha confesado que ha vendido su casa porque es lo que ella quiere: «La primera razón por la que quiero vender mi casa es porque me da la gana. Así que, como decía mi padre, la segunda y la tercera razón no cuentan. Mira, desde que se fue Alejandra… es una casa muy grande y estoy harta de verme sola en un salón de 71 metros cuadrados. Luego, si sobrara el dinero… Pero, la vida está llena de altibajos, ¿no? ¿Por qué no ajustarse a una casa más pequeña y que tenga menos gastos?. Además, la colaboradora de televisión ha expuesto que se mudará, pero seguirá viviendo en la misma zona.

Aludiendo a las críticas que ha recibido por el hecho de poner a la venta su vivienda, Campos ha expuesto lo siguiente: «Me parece perfecto y estupendo que venga todo el mundo que está interesado en la casa, pero que esté interesado de verdad, no a decir: ‘Voy a cotillear la casa de Terelu’. No me parece oportuno. Por eso, que digan que yo prohíbo… Jamás he ido a una casa grabando vídeos o haciendo fotos, porque ya la inmobiliaria te da las fotos. Me parece que no es nada extraordinario pedir que nadie haga vídeos ni fotos».

En lo referido al origen de sus problemas económicos, la colaboradora ha confesado lo siguiente:«Es una mezcla de todo, por supuesto. Hacienda dice que no la has defraudado, pero considera que, con carácter retroactivo, tienes que pagar más dinero cuando antes lo hubiéramos pagado sin ningún problema. Eso ha sido muy «heavy». No sé cómo no nos hemos conformado y no nos hemos tirado a la calle a decir: ’Pero esto qué es’. La mayor de las hermanas Campos también ha dicho que siempre que lo ha necesitado, su madre ha estado ahí para ayudarla: «Cuando ha podido y puede, siempre ha estado ahí. Aquí todos somos una familia y nos ayudamos».

Terelu también se ha querido pronunciar sobre cómo está superando el momento más duro al que ha tenido que hacer frente este año, su recaída en el cáncer: «Al final, intentas no vivir con el miedo hasta que se acercan los ciclos de pruebas. El miedo te paraliza mucho la vida. Ahora, mismo, más que con miedo, vivo con la preocupación de ordenar mi vida laboral. Esa es mi principal preocupación ahora». Tras haberse sometido a una doble mastectomía, la colaboradora asegura que le ha costado acostumbrarse a su cuerpo: «Con una enfermedad y con la agresividad que supone una doble mastectomía… cuesta. Luego, pasas por momentos de inseguridad y otros de decir: ‘A mí qué me importa. Con no enseñarle el pecho a nadie, es suficiente’. Pero tú siempre te ves peor de lo que te ven los demás. A mi me ven desnuda algunas amigas y me dicen que estoy fenomenal. Mi doctora también lo dice, aunque me quiere hacer unos retoquitos. Me ha preguntado si le voy a dejar y le he dicho que me lo voy a pensar.

En caso de que Terelu acceda a las peticiones de su doctora, la presentadora se sometería a una operación el próximo mes de octubre: «Creo que le voy a dejar hacerme la operación, pero ¡miedito me da!».