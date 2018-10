Tina Turner habla por primera vez del suicidio de su hijo Craig, cuatro meses después de la tragedia La cantante ha explicado en una entrevista que sigue sin entender qué llevo a su hijo a quitarse la vida de un disparo

ABC

Actualizado: 20/10/2018 18:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por primera vez, Tina Turner ha hablado sobre el suicidio de su hijo, Craig Turner. Lo ha hecho en una entrevista para «BBC News» en la que ha reconocido que nunca ha entendido qué llevo a su hijo a quitarse la vida, ya que su muerte ocurrió cuando se había enamorado por primera vez.

«No sé qué le puso al borde del precipicio. Me había dicho que había conocido a una mujer y que nunca había sentido lo mismo por ninguna otra. Pensaba presentármela por su cumpleaños, había decorado el apartamento que le había regalado unos años atrás e incluso tenía un nuevo trabajo en una inmobiliaria de California con el que estaba muy contento», señala la artista.

Craig Turner se quitó la vida el pasado mes de julio a los 59 años de un disparo, según confirmó la autopsia. Según la artista, era normal que su hijo que guardara los problemas para él y cree que se sentía solo antes de terminar con su vida.

«Me duele pensar que fuera soledad, porque no entiendo que no llamara a su nueva novia o a mí para enfrentarla. Era una persona introvertida y tímida. Si reviso nuestras últimas conversaciones, noto un cambio, eran diferentes, pero no noté nada hasta después de su suicidio», lamenta Turner.

Además, la cantante no tembló a la hora de abordar su propia muerte. «Espero seguir aquí por más tiempo, pero la muerte tampoco es un problema para mí».