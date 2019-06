Toda la verdad detrás de la crisis matrimonial entre Ashton Kutcher y Mila Kunis La pareja de actores, que se casó en 2015 y ha tenido dos hijos, podría haber puesto punto y final a su relación

Cuando muchos ya habían superado la ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt, a principios de este mes se conocía que otra de las parejas más seguidas y conocidas del panorama internacional como es la de Bradley Cooper e Irina Shayk también ponía punto y final a su relación. Pero por si fuera poco, este viernes una revista norteamericana también añadía a esta lista de parejas rotas la de Ashton Kutcher y Mila Kunis, una noticia que ha sorprendido a muchos de sus fans.

La pareja de actores se conoció en el rodaje de «Aquellos Maravillosos 70», cuando Kunis tenía tan solo 15 años, y allí forjaron una bonita amistad. Sin embargo, no fue hasta años después cuando surgió el amor entre ellos. En 2015 se casaron y actualmente son padres de dos niños –Wyatt (5 años) y Dimitri (3). Desde que se conoció su relación ambos han tratado mantener su vida privada al margen del foco mediático, pero en más de una ocasión han sido ellos mismos quienes han mostrado sus sentimientos de forma pública.

Parece que la conexión y complicidad entre ellos no habría llegado a su fin. Por eso, los intérpretes han querido desmentir la noticia de su ruptura de una forma muy cómica y original. A través de un vídeo, Mila y Ashton leen con un tono sarcástico lo que se ha escrito sobre ellos. El actor comienza diciendo lo siguiente: «Nena, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?», a lo que Kunis contesta: «Lo nuestro se ha acabado. Al parecer estoy muy agobiada». «¿Te sentías muy agobiada por mi culpa? Soy una persona muy dominante, cierto… ¿Qué más?», continúa diciendo él. «Que sepas que también me quedo a los niños porque he descubierto un secreto tuyo muy oscuro», comenta la actriz, a lo que el intérprete responde: «¡Vaya, sí que tiene que serlo para que hayas tomado esa decisión!».

Con esta actuación, además de haber hecho alarde de sus dotes interpretativas, han desmentido los rumores de ruptura y han demostrado que, desde que comenzaran su romance en 2012, son inseparables.