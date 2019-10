La traición de Laura Matamoros a Diego Matamoros La hija de Kiko Matamoros se ha ido de fiesta en compañía de Kiko Jiménez, actual enemigo de su hermano por su más que evidente tonteo con Estela Grande, su mujer

Tras la tormenta que provocó Kiko Jiménez en la casa de Guadalix con su tonteo con Estela Grande, parece que la calma ha llegado de nuevo a su vida y se ha reconciliado con su novia, Sofía Suescun. La televisiva manifestó públicamente su descontento en televisión e, incluso, llegó a dejarle en directo, sin embargo ha decidido perdonarle.

Ahora que las cosas se han solucionado, la pareja ha decidido salir a festejarlo con motivo del cumpleaños del hermano de Sofía Suescun, Cristian Suescun. Los tres han acudido a la conocida sala Bingo las Vegas, en compañía de otros amigos, como así se puede ver en la cuenta de fans de la televisiva en Instagram.

Entre estos amigos, se encontraba Laura Matamoros, que no ha dudado en apuntarse a esta noche de fiesta. Aunque ha extrañado que la hermana de Diego Matamoros acompañe a Kiko Jiménez después de la polémica que hubo con el tonteo de este con Estela Grande.

Una situación que podría no haber sentado muy bien al joven, que podría ver esto como una traición. Lleva días encerrado en la casa de su representante y semanas alejado del foco televisivo para evitar decir algo de su mujer de lo que luego se arrepienta. Ha manifestado, eso sí, que no le ha gustado en absoluto cómo había actuado su mujer con Kiko Jiménez dentro de la casa de Guadalix, donde se encuentra participando en el concurso de «GH VIP». Aseguró que no la reconocía.

Es cierto que la televisiva mantiene una estrecha relación con Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Hasta hace unos meses, la hija de Kiko Matamoros trabajaba en el mismo programa que ellos: «Hombres, mujeres y viceversa».