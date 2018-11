GH VIP El traumático pasado de Aurah Ruiz: maltrato, infidelidades y una enfermedad crónica La joven fue narrando sus vivencias, y llegó a emocionar a los espectadores con el sufrimiento que había pasado por culpa de sus parejas

ABC

Madrid Actualizado: 21/11/2018 14:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando anunció su entrada en «Gran Hermano Vip», la extronista Aurah Ruiz aseguró que quería el premio para llevar a su hijo, Nyan, a Estados Unidos. Un viaje con el que la joven esperaba mejorar la calidad de vida del pequeño, aquejado desde su nacimiento de una enfermedad crónica. Aurah lleva meses reclamando en Instagram a su expareja Jesé Rodríguez, futbolista y padre de su único hijo, que apechugue con los gastos médicos del niño. Y es que, aunque es difícil recordar la última vez que el jugador disputó un partido de fútbol, su millonario contrato con el Paris Saint-Germain sigue en vigor. Su lucha contra su ex creó muchas simpatías hacia la canaria, pero su ritmo de vida le sumó casi el mismo número de críticas.

La canaria fue la protagonista de la gala de «Gran Hermano VIP» de anoche. En su paso por la «Sala del más allá» para recordar la «Curva de la vida», una estancia en la que, con una pizarra y rotuladores de distintos colores, los diferentes famosos que están en el encierro de Guadalix de la Sierra van pasando para desvelar los momentos más felices y amargos que han experimentado a lo largo de su vida. La joven fue narrando sus vivencias, y llegó a emocionar a los espectadores con el sufrimiento que había pasado por culpa de sus parejas.

Malos tratos

Desde su nacimiento hasta la actualidad, Aurah recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida: «Tuve una relación tormentosa, de llegar a las manos. Lo pasé super mal, pensaba que me moría. Tampoco quiero hablar de eso, pero es lo que he vivido en mi vida. Sufrí maltrato en una relación y no me quiero ni acordar porque es algo que ya he superado y ahora me siento muy fuerte. Eso no se lo merece nadie».

Infidelidades

Tras esto, la joven relató la tormentosa relación con el exfutbolista de Real Madrid Jesé Rodríguez: «Después me mudé a Madrid y conocí al padre de mi hijo. Con él me mudé a París o Canarias. Hay muchos picos en esta relación porque a veces me sentía muy sola, la relación se tambaleaba, no estaba con la gente que quería,... en Canarias me quedé embarazada y empezó a ir todo muy mal. Se metieron terceras personas, la familia de él no apoyaba la relación, infidelidades... fue todo muy malo en esa época».

Enfermedad

El único pico alto de esta relación fue el nacimiento de su hijo Nyan, el único hijo de ambos. «En esa época nació Nyan, que nació malito. Jesé viajó entonces a Manchester, pero Nyam se quedó en el hospital desde que nació. Me pasé allí 10 meses con el niño. Fuimos a Manchester pero el niño empeoró y nos volvimos a las 24 horas. Estuve 10 meses sin salir del hospital, sin ver la luz de sol. Mi familia siempre estuvo ahí, pero el padre de mi hijo se fue. Después de esos 10 meses en el Hospital de la Paz nos dieron el alta y nos volvimos a Canarias. Nos dieron el alta, pero era como si estuviera en un hospital en casa. El niño tiene una enfermedad crónica, aunque ha ido mejorando algo, gracias a mi familia que me ha apoyado siempre». Ahora la única relación que mantiene con el padre de su hijo es a través de sus abogados en los juzgados: «A parte de todo esto he tenido muchos problemas judiciales con él, como habéis podido ver porque he tenido que salir de la casa varias veces».

Tras esto, su curva empezaba a crecer de nuevo con la entrada en el reality de televisión. Aurah aprovechó la ocasión de nuevo para dar las gracias a «Gran Hermano VIP» por darle un respiro en su complicada vida. «Suso es lo mejor que me ha pasado en 2018 después de que mi hijo saliera del hospital. Me ha dado todo el amor, el apoyo y la ilusión que necesitaba. Pensaba que nunca volvería a sentir esto por nadie. Suso es lo que hace que mi curva ahora suba, y espero que siga subiendo y él siga ahí», concluyó.