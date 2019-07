Twitter La fuerte discusión entre Cepeda y la madre de Chenoa Patricia Falomir publicó un tweet en el que criticaba el comportamiento del cantante

Cepeda vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Si sus faltas de respeto a los fans y discusiones virales siempre le sitúan en el centro de atención, ahora ha sido la madre de Chenoa quien ha provocado una discusión con al extriunfito.

El pasado mes de junio, el cantante leía en voz alta la carta de una seguidora en medio de una firma de discos mientras la joven se moría de vergüenza. Entonces, Patricia Falomir, la madre de Chenoa, arremetió contra Cepeda llamándolo «niñato» en su cuenta de Twitter, bajo el seudónimo de Constanza Zurieta: «A los fans no se les debe tratar mal ni de broma», «¡Las cartas son privadas!» o «no me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda, ¿Está claro?». Meterse con un famoso es meterse con sus fans, por lo que la madre de la cantante ha recibido multitud de comentarios en defensa del gallego y ha decidido poner fin borrando el tweet, aunque las críticas no han cesado.

Para justificar el comentario, la mallorquina se ha referido en Twitter al trato de los fans por parte de su hija: «No me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda, ¿está claro? Mi hija nunca ha leído la carta de un fan en público, ni para bien, ni para mal. Y mucho menos sin su consentimiento».

Pido a los que me siguen que no tomen parte en este rifirrafe,es solo MI opinión,no me entra en la cabeza según que actitudes y listo,como le habrá pasado a más de un@ con mi hija,y ya está!! Gracias a todos!! — Constanza Zurieta (@Themummy1) 28 de junio de 2019

Cepeda ha publicado hace unos días un nuevo tema que se escapa de su estilo y se mete de lleno al rap. Hasta ahora, el cantante no se había pronunciado sobre las palabras de la madre de Chenoa, pero en su nuevo single «Desahogo» muestra que Luis no puede alejarse de las polémicas y que se acuerda del comentario de Patricia. «De hecho, hace un rato, hasta he visto a la madre de uno de OT llamarme niñato», dice la canción.