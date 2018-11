Twitter Así es el nuevo culo de Belén Esteban Cada vez queda menos para que la rubia más famosa de España pase de nuevo por el altar

ABC

Madrid Actualizado: 03/11/2018 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado mes de julio, la revista «Lecturas» publicaba un amplio reportaje en el que Belén Esteban mostraba sin pudor su nueva silueta después de adelgazar ocho kilos y concedía una extensa entrevista a su compañera de plató Mila Ximénez, colaboradora habitual del medio. Pero sus declaraciones no fueron lo que más llamó la atención, sino las imágenes que se publican de «la princesa del pueblo» en las que aparecía luciendo una espectacular figura que no parecía ni ella. En ese momento, los usuarios de las redes sociales no tardaron en criticar el uso desmesurado de photoshop. «También dirá que no tiene retoques», «Anda que no lleva retoques, no parece ni la misma esta lo vende todo», «Por eso no soporto estas revistas, ya quisiera Belén estar así. Después la veo en la calle y digo menuda estafa esta revista, no veas la cara y el cuerpo que tiene, la veo todas las semanas en persona», fueron algunos de los muchos comentarios que dejaron en la cuenta de la «princesa del pueblo».

Casi cuatro meses después de este polémico reportaje la colaboradora ha recuperado alguno de sus michelines, a pesar de estar «cuídandose» para su boda. Y es que cada vez queda menos para que la rubia más famosa de España pase de nuevo por el altar para darle el «sí quiero» a su novio Miguel. Si bien es cierto que la colaboradora se ha deshecho de unos cuantos kilos, ella misma asegura que todavía le queda mucho trabajo para llegar a su «peso ideal».

Dicen que las mujeres son las que más «fichan» los cambios físicos de otras mujeres, sin embargo en este caso han sido dos de sus compañeros los que se han sorprendido de la figura que se le está quedando a la «princesa del pueblo». El primero fue el paparazzi Gustavo González, quien confesó que «se vuelve loco» cada vez que ve a Esteban por detrás. A este comentario se le sumó el también colaborador de «Sálvame», Rafa Mora: «¡Es que te has puesto para la boda… ese culo tú no lo tenías antes!», unos halagos que hacen ruborizarse a la de Paracuellos.

Dietas

No es la única vez que la colaboradora se somete a una estricta dieta, ya lo hizo en 2014 cuando la colaboradora de «Sálvame» sumaba tallas a la velocidad de la luz y decidió convertirse en la imagen del programa de control de peso de «Biocyte». «Sé que estoy un poco gordita, pero esto me hace mucha ilusión porque es la primera vez que hago dieta», detallaba por entonces la ex de Jesulín de Ubrique.