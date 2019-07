Twitter Todas las supuestas infidelidades de Justin Bieber a Selena Gomez, al descubierto Las idas y venidas sentimentales entre el cantante canadiense y la artista tejana no cesaron durante casi cuatro años

ABC Madrid Actualizado: 09/07/2019 08:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las idas y venidas sentimentales entre el cantante canadiense y la artista tejana no cesaron durante casi cuatro años. Sin embargo, las discusiones y la tensión fueron constantes y Selena Gomez y Justin Bieber rompieron definitivamente su relación en 2013, aunque los rumores no cesaron hasta que el cantante se comprometió con la modelo Hailey Baldwin en 2018.

A pesar de la fascinación que ejerce sobre su público y la sobreexposición mediática, los cantantes siempre han tratado de blindar su vida personal, aunque no se lo han puesto fácil. Su noviazgo y los continuos altibajos de su relación les obligaron a convivir las 24 horas con los flashes de los paparazi.

Desde su ruptura, las redes sociales han sido la plataforma a través de la cual la artista ha recibido infinidad de mensajes y no precisamente agradables. No solamente lanzaban rumores sobre las supuestas infidelidades de Justin sino que también han llegado a amenazarla de muerte. No obstante, ella siempre ha intentado mantener una actitud muy diplomática con respecto a ese tema.

Esta semana, un nuevo hilo de Twitter que se ha hecho viral en la red social y que pone en duda la fidelidad del cantante hacia su pareja durante sus años de noviazgo. En noviembre de 2012, el cantante cantó durante el desfile de Victoria's Secret Fashion Show de ese año, donde conoció a Barbara Palvin y mantuvo con ella una breve relación. Tras esto, Selena Gomez publicó una canción titulada «Everybody Knows», cuya letra iba dedicada al cantante: «tu novio es un imbécil, y todo el mundo sabe, tu madre te advirtió y tú sabes que él tiene a otra persona».

En abril de 2013, la pareja se dio una nueva oportunidad, pero los rumores de infidelidad del canadiense hacia la tejana no cesaron y a finales de ese año, se le volvió a relacionar con una modelo, Chantel Jeffries.