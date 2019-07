Los miembros de la Familia Real británica se caracteriza por tener una relación muy cordial entre ellos. Sin embargo, si hay una relación que ha estado últimamente en el punto de mira es la de Catalina de Cambridge y Camilla de Cornualles, mujer del Príncipe Carlos.

Pese a que todo apunta a que únicamente se trataría de rumores infundados -similares a los que enfrentaban a Meghan Markle y la Duquesa de Cambridge- el último encuentro público entre ambas ha dado mucho de qué hablar. Y es que los medios británicos insisten en que la relación entre nuera y suegra estaría haciendo aguas.

Unas imágenes grabadas durante la visita de los Reyes de España para acudir al «Garter Day», jornada en la que Don Felipe fue investido nuevo caballero de la Orden de la Jarretera, la máxima distinción del Reino Unido, han visto la luz.

Letizia Kate and Camila 👑😍😍😍#DuchessofCambridge#QueenLetizia#DuchessOfCornwall

📷 from fewotherfavorithings on IG pic.twitter.com/D5jvRtFwta